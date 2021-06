L’ancien entraîneur des gardiens de but du Canadien Stéphane Waite, en compagnie de Carey Price

Dans cet épisode de la balado Sortie de zone, une collaboration entre le 98,5 FM et La Presse, l’animateur Jérémie Rainville reçoit Simon-Olivier Lorange, Guillaume Lefrançois et l’ancien entraîneur des gardiens de but du Canadien Stéphane Waite.

0:00 0:00 Couper le son

Au lendemain d’une défaite sans appel contre le Lightning de Tampa Bay, comment les entraîneurs peuvent-ils réagir ?

C’est la question que nous posons à nos panélistes, parmi lesquels on trouve Stéphane Waite, entraîneur des gardiens du Canadien de 2013 jusqu’à l’hiver dernier.

Jon Cooper, entraîneur-chef du Lightning, s’est fait un malin plaisir d’éviter les confrontations trop difficiles à ses meilleurs joueurs, et la stratégie lui a souri. Quelles sont les solutions ?

Ailleurs dans la LNH, le dossier de l’arbitrage fait jaser, au lendemain de la sortie de Gary Bettman. Le contrat de Ryan Nugent-Hopkins ramène sur le tapis le dossier de l’avenir de Phillip Danault. Enfin, on se demande si les performances de Carey Price lui assurent une place avec Équipe Canada aux prochains Jeux olympiques.