Avec la date limite des transactions qui approche, Marc Bergevin tentera-t-il de trouver du renfort pour le Canadien ? Ou a-t-il les mains liées par la situation salariale de son équipe ?

Le passage à vide de Nick Suzuki, l’absence de Tyler Toffoli et l’impact de la COVID-19 sur la fin de saison du Tricolore font aussi partie des sujets dont discutent nos journalistes Alexandre Pratt et Simon-Olivier Lorange avec Jérémy Filosa et Jérémie Rainville, du 98,5 FM.