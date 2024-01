3 articles

Athlète et médecin au féminin

Passer du sport à la médecine ? Combiner les deux ? Des athlètes de pointe ont réussi cet exigeant exploit. Et si on a beaucoup parlé, avec raison, de Laurent Duvernay-Tardif, il faut constater que ce sont surtout des femmes qui brillent ainsi sur tous les tableaux. Les olympiennes Joannie Rochette, Maxime Dufour-Lapointe, Hayley Wickenheiser ou Rosalind Groenewoud ne sont que quelques-unes des athlètes de pointe qui poursuivent aujourd’hui une carrière en médecine. Découvrez leurs parcours inspirants et les leçons qu’elles en tirent.