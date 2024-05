(Mckinney) Le Canadien Taylor Pendrith a fait de son mieux pour ignorer l’effondrement au 18e trou de Ben Kohles, se concentrant plutôt sur un coup roulé pour un aigle qu’il pensait suffisant pour forcer la tenue d’une prolongation.

Schuyler Dixon Associated Press

Plusieurs surprenantes minutes plus tard, un coup roulé d’une distance de trois pieds pour un oiselet a donné à Pendrith une première victoire en carrière sur le circuit de la PGA.

Kohles a devancé Pendrith grâce à un oiselet aux 16e et 17e trous, mais il a ensuite commis un boguey au 18e fanion, après avoir envoyé son deuxième coup dans l’herbe haute aux abords du vert.

Déjà sous le choc après deux approches, Kohles a raté un coup roulé d’une distance de six pieds qui aurait forcé au moins un trou supplémentaire.

« Je tentais de ne pas porter attention à ce qu’il faisait, même si ç’avait une énorme importance, évidemment, a déclaré Pendrith. Je me sens mal pour Ben. Il a très bien joué aujourd’hui, surtout lors des derniers trous. J’ai déjà été de l’autre côté de la médaille, c’est ça le golf. »

Pendrith a remis une carte de 67 (moins-4) et il a présenté un pointage cumulatif de moins-23 sur le parcours de TPC Craig Ranch. Le golfeur de 32 ans a gagné à son 74e départ dans la PGA.

Kohles a joué 66 pour terminer à un coup du Canadien. Pour sa part, il n’a toujours pas triomphé en 68 départs.

« Honnêtement, je n’avais pas vu de l’herbe haute de la sorte de toute la semaine, a indiqué Kohles. J’avais besoin d’un peu plus d’élévation sur la balle. J’ai réalisé tellement de bonnes choses cette semaine. Je vais simplement me souvenir de ça et je vais tenter de me replacer dans cette position. »

Le Suédois Alex Noren, qui cherchait lui aussi à enregistrer une première victoire dans la PGA, a pris le troisième rang, à deux coups de Pendrith. Il a ramené une carte de 65.

Aaron Rai (64), Matt Wallace (68), le meneur après la première ronde, S. H. Kim (64) et Byeong Hun An (65) ont tous partagé le quatrième échelon, à moins-20.

Jake Knapp, le meneur de la deuxième ronde qui travaillait comme garde de sécurité en Californie il y a trois ans, a inscrit 70, pour un pointage cumulatif de moins-19. Knapp et Wallace étaient les seuls joueurs du top-8 à déjà avoir gagné un tournoi de la PGA.

Pendrith et Kohles n’ont été séparés que par un coup ou ils ont été à égalité pendant une grande partie de la journée. Après que Kohles eut réussi un coup roulé d’une distance de 20 pieds pour prendre les devants au 17e trou, Pendrith a vu sa balle rouler autour de la coupe avant d’y entrer pour une normale.

« La balle a courbé à la dernière seconde. Ça m’a donné une chance d’atteindre le premier rang », a noté Pendrith.

Cette victoire a qualifié le Canadien pour le Championnat de la PGA, qui aura lieu dans deux semaines, ainsi que le Tournoi des Maîtres de l’an prochain.