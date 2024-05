PHOTO KIRBY LEE, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON

(Nassau) Le triple champion du monde en titre Noah Lyles, qui a remporté dimanche avec ses coéquipiers américains le 4x100 mètres des relais mondiaux aux Bahamas, « ne mérite pas » les critiques à son encontre, a estimé la légende de l’athlétisme Carl Lewis.

Luke PHILLIPS Agence France-Presse

À 26 ans, Lyles répète qu’il vise aux JO de Paris la même razzia que lors des Mondiaux de Budapest en 2023, quand il avait quitté la Hongrie avec trois médailles d’or sur 100 mètres, 200 mètres et 4x100 mètres. Mais il espère aussi participer à Paris au relais 4x400 mètres, une distance qu’il ne court pourtant pas en individuel en compétition.

Cet hiver lors des Mondiaux en salle à Glasgow, l’exubérant sprinteur avait donc intégré à la dernière minute le collectif du « 4x4 » américain, ce qui avait suscité les critiques d’autres athlètes accusant la fédération américaine de favoritisme. D’autant que Lyles n’avait pas particulièrement brillé sur le double tour de piste dans la salle écossaise.

« J’espère qu’il ignore (les critiques) et qu’il est passé à autre chose », a affirmé Carl Lewis à un petit groupe de journalistes présents à Nassau, où ont eu lieu samedi et dimanche des relais mondiaux d’athlétisme, qualificatifs pour les Jeux de Paris. « C’est un bon garçon, il va faire de belles choses ».

Pour le nonuple champion olympique qui avait remporté quatre médailles d’or il y a 40 ans aux Jeux de Los Angeles (100 m, 200 m, 4x100 m et longueur), les critiques sont « ridicules » et Lyles « ne mérite pas ça ».

« Laissons-le faire ce qu’il sait faire », a ajouté la légende de l’athlétisme, désormais âgée de 62 ans. « Croyez-moi, c’est difficile déjà d’en gagner trois, vraiment vraiment difficile. Mais si (la participation de Lyles) au relais (4x400) se concrétise, ça pourrait être merveilleux pour le sport. »

Aux Bahamas, Noah Lyles n’a toutefois pas été sélectionné dans l’équipe du 4x400-seul des cinq relais au programme qui n’a pas été remporté par les États-Unis-mais a décroché l’or sur 4x100 avec ses compatriotes.

Vendredi à Nassau, le sprinteur avait admis que sa participation au 4x400 à Glasgow avait suscité « beaucoup de polémiques », mais il ne compte pas changer d’objectifs à moins de trois mois des Jeux olympiques.

« Je vais continuer à m’entraîner spécifiquement pour le 100 mètres et le 200 mètres tout en étant le plus en forme possible sur 400 », a-t-il affirmé.