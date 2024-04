(Vancouver) Le gardien des Canucks de Vancouver Thatcher Demko a dit qu’il se « sent bien », alors qu’il se remet d’une blessure au genou.

Gemma Karstens-Smith La Presse Canadienne

Pour qu’il chemine vers un retour au jeu, il a fallu toute une équipe d’entraîneurs, de personnel médical et d’entraînement, a partagé Demko après la pratique des siens, jeudi.

« J’apprécie le personnel autour de moi qui est en quelque sorte aussi motivé que moi à revenir au jeu, a dit le gardien. Ça prend toute une communauté. »

Il demeure difficile de dire quand exactement Demko sera de retour.

Le gardien de 28 ans a longtemps visé le match de mardi soir, à domicile contre les Flames de Calgary.

L’entraîneur-chef des Canucks, Rick Tocchet, a déclaré jeudi que Demko était « en avance sur le calendrier ».

À savoir si ce dernier pouvait être devant le filet des siens samedi, contre les Oilers à Edmonton, Tocchet a indiqué que l’équipe évaluait la situation quotidiennement.

« À ce stade, je ne sais pas pour être honnête », a dit l’entraîneur-chef.

Cette saison, Demko montre une fiche de 34-13-2. Un des grands artisans des succès de l’équipe, il a une moyenne de 2,47 et a récolté cinq blanchissages.

Demko, qui a participé deux fois au match des étoiles, s’est blessé le 9 mars, dans un gain de 5-0 des Canucks contre les Jets de Winnipeg. Il a raté les 13 derniers matchs de son équipe.

Casey DeSmith et Arturs Silovs se sont partagé le filet durant son absence, montrant un dossier de 6-5-2.

Les Canucks, premiers de la section Pacifique, ont été la première équipe canadienne à se qualifier pour les séries cette saison.

« Nous sommes en bonne posture et je me sens très chanceux, a lancé Demko. J’ai hâte de revenir au jeu et voir quand je pourrai jouer. »

Les Canucks ont trois matchs restants à leur saison régulière.

Demko pense qu’il aura assez de temps pour se préparer aux séries, peu importe s’il est devant le filet ou pas contre les Oilers.

« J’ai disputé près de 50 matchs cette saison, a-t-il dit. Ce n’est pas comme se présenter après la saison morte, sans aucun match dans le corps après trois ou quatre mois, et essayer de s’y remettre. Je me sens bien. Je me sens pas mal comme lorsque j’ai arrêté en raison de ma blessure. »

Plusieurs joueurs des Canucks, dont Demko, en seront à leur première vraie expérience des séries éliminatoires.

La dernière fois que les Canucks ont participé au bal printanier, c’était après la saison 2019-20, raccourcie par la pandémie. Les séries étaient présentées dans une bulle, à Edmonton.

La dernière fois que les Canucks ont accueilli un match de séries à Vancouver, c’était en 2015. Le club avait été écarté au premier tour par les Flames.