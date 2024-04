Connor McDavid a entamé la journée de mardi au troisième rang des pointeurs du circuit Bettman avec 130 points, et il domine d’ailleurs la colonne des passeurs avec 99 mentions d’aide.

(Edmonton) L’état de santé du joueur étoile des Oilers d’Edmonton Connor McDavid sera réévalué au quotidien, et sa présence lors du match de mercredi contre les Golden Knights de Vegas est incertaine.

La Presse Canadienne

McDavid ne s’est pas entraîné mardi, et l’entraîneur-chef des Oilers Kris Knoblauch a mentionné qu’il discutera avec le joueur de centre mercredi.

Knoblauch a indiqué que l’absence de McDavid à l’entraînement mardi est attribuable à une combinaison de facteurs, à savoir une « blessure au bas du corps » et des « traitements ».

« La chose la plus importante, c’est que nous soyons prêts pour les séries éliminatoires, a rappelé Knoblauch. Nous avons une belle profondeur. Nous ne pourrons jamais remplacer Connor, mais nous comptons sur plusieurs bons joueurs en santé.

« Nous voulons nous assurer que tout le monde soit en santé lorsque nous entamerons notre parcours en séries éliminatoires », a-t-il résumé.

Par ailleurs, les Oilers ont rappelé le joueur de centre Dylan Holloway de leur club-école de Bakersfield.

Les Oilers entameront leur rencontre de mercredi au deuxième rang de la section Pacifique avec 99 points, à cinq points des Canucks de Vancouver et avec deux matchs de plus à disputer qu’eux. Les Oilers accueilleront les Canucks samedi.

Les joueurs des Oilers comprennent qu’il doit y avoir un certain équilibre entre vouloir remporter le titre de section et s’assurer d’avoir tout le monde frais et disponible pour le premier match des séries.

Zach Hyman, auteur de 52 buts cette saison, a mentionné qu’il a vu plusieurs équipes commencer une séquence victorieuse avant le bal printanier, pour ensuite la poursuivre en séries.

« Évidemment, nous allons changer certaines choses selon le classement, mais nous voulons décrocher le titre de section si nous en avons la chance. Je crois que c’est faisable en ce moment.

« C’est toujours bien de jouer pour quelque chose jusqu’à la fin. Vous voulez garder cette volonté de vaincre. C’est toujours important d’amorcer les séries en offrant votre meilleur. Ces six derniers matchs, nous devons les jouer comme nous prévoyons le faire en séries. »

Leon Draisaitl, qui compte 102 points cette saison, a indiqué qu’il y a une mince ligne entre tout donner pour le titre de section et s’assurer d’avoir tous ses joueurs dans la meilleure forme possible pour le premier tour.

« Vous ne voulez certainement pas vous fatiguer avant le début des séries, a dit Draisaitl. Le titre de section en vaut le coup, mais, une fois de plus, il y a une mince ligne. Nous voulons continuer de gagner et amasser les points pour possiblement gagner le titre. Par contre, il n’y a pas le besoin d’épuiser qui que ce soit avant le premier match éliminatoire. »