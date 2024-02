(Whistler) Lorsque le vétéran canadien de la radiodiffusion Scott Moore a obtenu le poste de président et directeur général des Jeux Invictus qui se tiendront à Vancouver et à Whistler en 2025, il s’est assuré de mettre à jour son protocole royal en prévision de sa rencontre avec le duc et la duchesse de Sussex.

La Presse Canadienne

« Ils sont de grands sympathisants des Jeux Invictus », a déclaré M. Moore à propos du prince Harry et de son épouse Meghan.

« Je me suis assuré de leur demander comment je devrais m’adresser à eux quand ils arriveront ici, et on m’a dit que le simple monsieur et madame serait bien. »

Le prince Harry et Meghan seront en Colombie-Britannique cette semaine pour le camp des nations participantes, où les athlètes et entraîneurs des Jeux Invictus de 19 pays se réuniront pour des cours de sports, y compris les nouveaux sports d’hiver ajoutés aux Jeux de 2025, à savoir le ski alpin, la planche à neige, le skeleton, le biathlon et le curling en fauteuil roulant.

M. Moore dit que pour diriger les Jeux de l’année prochaine en Colombie-Britannique, il s’appuie sur son expérience passée, notamment à la CBC et en tant que président de Sportsnet. Mais les Jeux Invictus ne sont pas « nécessairement un jeu purement sportif », précise-t-il.

« C’est le sport comme pouvoir de transformation, a-t-il expliqué. C’est du contenu sportif, mais cela concerne vraiment des participants et ce qu’ils en retirent. »

Le prince Harry est le fondateur de l’évènement sportif destiné au personnel militaire ou aux anciens combattants blessés ou malades.

Jusqu’à 550 concurrents provenant de plus d’une vingtaine de pays prendront part à l’évènement en Colombie-Britannique, qui, en plus des nouveaux sports d’hiver, proposera des épreuves telles que l’aviron en salle, le volleyball assis, la natation, le basketball en fauteuil roulant et le rugby en fauteuil roulant.

M. Moore affirme qu’il existe une camaraderie et une atmosphère collégiale uniques entre les nations en compétition, qui envoient des athlètes blessés physiquement et mentalement en tant qu’anciens membres des forces armées.

« Ils comprennent que ce que nous faisons, c’est de participer à un évènement sportif, mais aussi participer au cheminement de chacun vers le bien-être », a-t-il soutenu.

Un « voyage solitaire » de rétablissement

Le lieutenant de la marine à la retraite Stephen La Salle a appris récemment qu’il avait été sélectionné pour faire partie d’Équipe Canada aux Jeux de l’année prochaine, et il espère renouer avec d’autres vétérans blessés également dans le « voyage solitaire » du rétablissement.

M. La Salle, qui vit en Ontario, a perdu sa jambe dans un accident lors d’un exercice d’entraînement en 2018, et a déclaré que cela avait été un ajustement difficile, tant physiquement que mentalement.

« Vous passez de quelqu’un qui était très actif et […] très athlétique […] à vraiment vous adapter à un nouveau mode de vie et à ne plus être nécessairement aussi actif qu’avant et à surmonter les blocages mentaux pour rester actif », a-t-il souligné.

« L’activité physique est si importante pour gérer l’aspect de la santé mentale qui découle non seulement du temps passé (en service), mais aussi du temps passé à être blessé. »

M. La Salle affirme que sa participation au Programme Sans limites des Forces armées canadiennes et aux Jeux Invictus l’année prochaine lui donnera l’occasion de nouer des liens avec d’autres anciens combattants blessés.

« Quelque chose comme Invictus nous donne une sorte de raison, vous savez, d’aller de l’avant », a-t-il indiqué.

« Mais le défi, je pense, pour tout vétéran après avoir été blessé et libéré, c’est un voyage très solitaire, donc faire partie de quelque chose comme Sans Limites et Invictus nous permet de nous sentir connectés avec d’autres vétérans et cette communauté à laquelle nous sommes si habitués et qui nous manque tellement. »

L’objectif du camp d’entraînement de cette semaine est d’aider les nations participant aux Jeux à élaborer des programmes de sports adaptés tout au long de l’année.

Le prince Harry et Meghan devraient rejoindre les participants lors de certains évènements du camp mercredi et jeudi à Whistler et vendredi à Vancouver.