Le roi Charles III et la reine Camilla.

(Ottawa) Le roi Charles ne se rendra pas au Canada pour sa première tournée royale en tant que monarque du Canada cette année, alors qu’il lutte contre le cancer.

La Presse Canadienne

Les médias britanniques ont rapporté en décembre que le palais de Buckingham commençait à planifier une visite au Canada du roi et de la reine Camilla en mai prochain.

Ces informations n’ont jamais été confirmées ni par le palais ni par le gouvernement canadien, et la visite n’a jamais été officiellement annoncée.

Patrimoine Canada et le bureau du premier ministre ont tous deux déclaré aujourd’hui qu’aucune visite royale n’était prévue, mais aucun d’eux n’a confirmé si cela avait changé au cours de la semaine dernière.

Il y a une semaine, le palais a déclaré que le roi avait reçu un diagnostic de cancer non divulgué.

Le mois de mai marquera le premier anniversaire du couronnement officiel du roi après le décès de sa mère, la reine Élisabeth II, en septembre 2022.

Le roi Charles a 75 ans.

Son diagnostic de cancer fait suite à un bref séjour à l’hôpital, fin janvier, pour le traitement d’une hypertrophie de la prostate.

Un communiqué officiel publié par le palais de Buckingham le 5 février a précisé que le cancer était « un sujet de préoccupation distinct » survenu au cours de cette hospitalisation et pour lequel le roi a subi des tests.

Le palais n’a pas confirmé de quel type de cancer souffre le roi, mais a déclaré qu’il annulerait « ses fonctions envers le public » pendant qu’il suit son traitement.

Le manque de détails sur le diagnostic et le voyage rapide à Londres, la semaine dernière, du fils cadet du roi Charles, le prince Harry, ont suscité l’inquiétude de nombreux observateurs royaux quant à la gravité du diagnostic.

Le prince Harry s’est retiré de la famille royale en 2000 et vit désormais en Californie avec son épouse, Meghan Markle. Il a pris l’avion pour Londres depuis Los Angeles pendant environ 24 heures seulement et a rendu une brève visite à son père.

Le couple devrait se rendre à Vancouver et à Whistler, en Colombie-Britannique, plus tard cette semaine pour un évènement marquant le lancement du compte à rebours d’un an avant les Jeux Invictus en 2025.

Le roi Charles a déjà effectué 16 visites officielles au Canada, mais toutes ont eu lieu lorsqu’il était prince de Galles, avant de monter sur le trône.

Sa dernière visite remonte à mai 2022 avec son épouse, la reine Camilla, alors duchesse de Cornouailles.

Ils ont passé trois jours au Canada avec des escales à St. John’s, à Ottawa et dans les Territoires du Nord-Ouest.

Depuis qu’il est devenu roi, Charles n’a effectué que cinq voyages à l’étranger : en Allemagne, en Roumanie, en France, au Kenya et aux Émirats arabes unis.

Au cours de son règne de 70 ans, la reine Elizabeth s’est rendue au Canada 22 fois, mais sa première visite officielle en tant que reine n’a eu lieu que cinq ans après son accession au trône.

Les médias britanniques ont également récemment rapporté que le roi Charles devait se rendre aux Samoa pour une réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth en octobre. Le voyage comprendrait également des escales en Australie et en Nouvelle-Zélande.