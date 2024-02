Caeli McKay et Kate Miller

Caeli McKay et Kate Miller assurent leur place aux Jeux olympiques de Paris

Caeli McKay était de retour en action mardi aux Championnats du monde des sports aquatiques à Doha, au Qatar. La plongeuse de 24 ans participait à l’épreuve du 10 m synchro en compagnie de l’Ontarienne Kate Miller.

info@sportcom.ca Sportcom

Si les Chinoises Yuxi Chen et Hongchan Quan, médaillées d’or grâce à leurs 362,22 points, ainsi que les Nord-Coréennes Mi Rae Kim et Jin Mi Jo (320,70 points), deuxièmes, n’ont laissé aucun doute quant à leur place sur le podium, la lutte a été forte pour l’obtention de la médaille de bronze.

L’Ukraine, la Grande-Bretagne, l’Espagne et le Canada étaient tous dans la course pour la troisième marche du podium avec un seul plongeon à exécuter. Les Britanniques Lois Toulson et Andrea Spendolini Sirieix ont obtenu une note de 74,88 points à leur dernier plongeon pour s’assurer du bronze.

De leur côté, Miller et McKay ont terminé en sixième place, un résultat extrêmement important pour le duo qui a du même coup confirmé sa place pour les Jeux olympiques de Paris à l’épreuve du 10 m synchro.

« Nous sommes vraiment contentes, ça a été un beau défi aujourd’hui [mardi]. C’est un bel exploit d’aller chercher cette place pour les Jeux olympiques. On va travailler fort en revenant à la maison et on peut maintenant se concentrer sur Paris ! » a mentionné Caeli Mckay, quelques instants après la fin de la compétition.

La Québécoise originaire de l’Alberta avait pris part à ses premiers Jeux olympiques en 2021, à Tokyo, et s’était classée quatrième au 10 m synchro en compagnie de Meaghan Benfeito.

Plus tôt dans la journée, Cédric Fofana a fini au 34e rang de la ronde préliminaire au tremplin de 3 m. Un résultat qui n’a pas été suffisant pour obtenir son billet pour les demi-finales.

Mia Vallée et Pamela Ware seront en action mercredi, à Doha, alors qu’elles participeront à la finale du 3 m synchro.