Pamela Ware et Mia Vallée

(Doha) Pamela Ware doit avoir une impression de déjà-vu. La plongeuse québécoise a raté son cinquième et dernier plongeon en finale du 3 m synchronisé en compagnie de sa coéquipière Mia Vallée aux Championnats du monde de sports aquatiques de Doha, mercredi, privant ainsi le Canada d’un laissez-passer dans cette discipline aux Jeux olympiques de Paris.

La Presse Canadienne

À son dernier passage, Ware a carrément raté son saut d’appel au bout du tremplin et s’est laissée choir dans la piscine, les pieds devant. Une scène qui n’était pas sans rappeler celle qui s’était produite en demi-finales au tremplin de 3 m lors des Jeux olympiques de Tokyo, en 2021.

Ware, de Greenfield Park, et Vallée, de Beaconsfield, ont obtenu un pointage de 0 pour un double saut périlleux et demi avant avec une vrille en position carpée – le plongeon qui avait le deuxième coefficient de difficulté le plus élevé de leur programme.

Elles sont alors passées du neuvième au 15e rang, avec un pointage total de 201,27 points. Ce résultat a ainsi empêché les Canadiennes de décrocher leur billet pour les Jeux olympiques de Paris, l’été prochain.

La compétition a été remportée, sans surprise, par les Chinoises Yani Chang et Yiwen Chen, qui ont totalisé 323,43 points.

Les Australiennes Anabelle Smith et Maddison Keeney ont suivi en deuxième place à 300,45, tandis que les Britanniques Scarlett Mew Jensen et Yasmin Harper ont complété le podium, avec 281,70 points.

Du côté masculin, la finale de l’épreuve individuelle au tremplin de 3 m aura lieu un peu plus tard aujourd’hui. Aucun Canadien n’est parvenu à s’y qualifier.

En natation artistique, les Québécoises Jacqueline Simoneau et Audrey Lamothe ont obtenu leur place pour la finale de l’épreuve en duo libre qui aura lieu jeudi après avoir terminé au cinquième rang des préliminaires en vertu d’un pointage de 234 9855 points.

Sans surprise, les jumelles chinoises Liuyi et Qianyi Wang ont dominé cette séance avec un score de 250 8438 points, devançant dans l’ordre les Pays-Bas (244 2439), la Grande-Bretagne (237 1042) et l’Espagne (236 9958).

Liuyi et Qianyi Wang ont été sacrées championnes du monde de natation artistique dans l’épreuve du duo technique pour la deuxième fois de leur carrière, lundi à Doha.

Quant à Simoneau, elle était de retour dans la piscine au lendemain de son éclatante victoire en finale de l’épreuve solo libre.

L’athlète âgée de 27 ans avait alors procuré une première médaille d’or au Canada aux Championnats du monde des sports aquatiques en plus de trois décennies, soit depuis le triomphe de Sylvie Fréchette, en solo, aux Mondiaux de Perth, en Australie, en 1991.

Il s’agissait de la première médaille d’or de Simoneau en carrière aux Mondiaux aquatiques seniors, et de sa deuxième médaille au total dans cette compétition.

Dimanche, l’athlète de Chambly avait brillé en s’emparant du titre de vice-championne du monde au solo technique, à sa première finale internationale en plus de deux ans.

Simoneau et Lamothe, de Montréal, ont aussi terminé au septième rang du duo technique, lundi.