(Montréal) L’Ukrainienne Anna Voloshyna a été nommée l’entraîneuse-cheffe de l’équipe senior de Natation artistique Canada, a annoncé l’organisation lundi matin.

La Presse Canadienne

Voloshyna, qui est originaire de Kharkiv, était jusqu’à tout récemment l’entraîneuse adjointe au sein de l’équipe américaine de natation artistique. Elle a notamment remporté 10 médailles aux Championnats du monde aquatiques de la FINA, et fut sacrée l’entraîneuse de l’année par l’organisation’USA Artistic Swimming’en 2022.

« La natation artistique est à un tournant, avec de nouveaux critères de notation exigeant une fusion de compétences hautement techniques, d’une chorégraphie précise et d’un entraînement intelligent, a déclaré Voloshyna par voie de communiqué. C’est avec un engagement total et une grande fierté que je fais partie de la nouvelle vague d’entraîneurs qui accordent la plus haute importance au développement global des athlètes. »

L’ancienne athlète olympique, qui a notamment dirigé les équipes nationales de l’Ukraine, du Mexique et des États-Unis, entrera officiellement en fonction le 19 février au complexe d’entraînement centralisé de l’équipe à l’Institut National du Sport (INS) de Montréal.

Voloshyna relèvera de la directrice du programme, Kerri Morgan, et elle assumera la direction et la gestion de l’équipe nationale senior alors qu’elle se prépare pour la saison de la Coupe du monde et les Jeux olympiques d’été à Paris.

« La combinaison de l’expérience d’athlète d’Anna, sa connaissance du nouveau système de jugement et son talent pour élaborer des chorégraphies et des plans d’entraînement stratégiques sont de grands atouts pour nous », a mentionné Morgan.