(Toronto) Maple Leaf Sports and Entertainment a choisi Keith Pelley, directeur général du DP World Tour de golf et ancien président de Rogers Media, comme nouveau président et chef de la direction, selon une source.

Neil Davidson La Presse Canadienne

La source a bénéficié de l’anonymat, car l’annonce officielle n’a pas encore été faite.

La nomination a été rapportée pour la première fois par TSN.

Pelley succède à Michael Friisdahl, qui a quitté son poste en février 2022 pour prendre la direction de Signature Aviation, une multinationale de services aéronautiques basée au Royaume-Uni. Friisdahl était aux commandes depuis décembre 2015.

La directrice financière Cynthia Devine a occupé le poste de présidente-directrice générale par intérim de MLSE, pendant la recherche du successeur de Friisdahl.

MLSE a refusé de commenter la nouvelle nomination.

Pelley a été mis en charge de l’European Golf Tour, maintenant connu sous le nom de DP World Tour, à l’été 2015.

Avant de prendre la direction de Rogers Media en septembre 2010, il a été président du consortium canadien des médias de diffusion olympique, président et chef de la direction des Argonauts de Toronto et président de TSN.

MLSE possède les Maple Leafs, les Raptors, les Marlies, le Toronto FC et les Argonauts.