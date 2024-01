(Dallas ) On peut dire que Dallas est une pas pire ville de hockey, surtout quand les Stars gagnent, mais elle ne sera jamais vraiment rien d’autre qu’une ville de football.

Avant le match de mardi soir face au Canadien, les Stars attiraient en moyenne 18 532 spectateurs par match, la 11e moyenne à ce chapitre dans la LNH. Respectable, certes. Mais ce n’est pas le football et ce n’est pas les Cowboys.

En ville, les pubs et les logos qui ramènent à l’étoile bleue sont partout. Il faut sortir un peu du centre de Dallas, environ 25 minutes plus loin, en direction d’Arlington, pour voir se profiler à l’horizon cet énorme temple du football dans le ciel : le AT&T Stadium, domicile des Cowboys, qui fait de l’ombre au reste du voisinage tellement il est énorme.

Même en ce petit mardi après-midi de début d’année, le stationnement du stade est plein, pour aucune autre raison que venir prendre des photos ou dépenser plusieurs dollars dans l’énorme boutique souvenirs, là où un chandail rétro de la belle époque de Troy Aikman et d’Emmitt Smith – avec les grosses étoiles sur les épaules – est en vente pour la modique somme de 325 $ US. La nostalgie a un prix, surtout ici.

PHOTO RICHARD LABBÉ, LA PRESSE La boutique de souvenirs des Cowboys de Dallas

Ensuite, pour 40 $ par personne, on peut obtenir le droit d’entrer dans le temple et d’admirer pendant environ une heure ce terrain mythique où les Cowboys n’ont jamais rien gagné. Un peu comme le Canadien, les Cowboys n’ont pas été en mesure d’emmener les fantômes du passé avec eux quand il a fallu changer d’adresse, en 2009 dans ce cas-ci.

Mais c’est impressionnant et c’est à la mesure de ce que le Texas prétend être depuis toujours : plus gros que tout le monde, tout le temps, toujours. Ça donne cette chose, où on peut accueillir jusqu’à 100 000 personnes, construite pour 1,3 milliard alors que le coût de départ devait tourner autour de 600 millions. Ce qui est bien, car c’est la preuve qu’il n’y a pas qu’à Montréal que les stades coûtent plus cher que prévu.

Au moins, le toit rétractable de celui-ci fonctionne très bien.