À quelques jours de la nouvelle année, La Presse donne un dernier coup de chapeau à ces athlètes, entraîneurs, gestionnaires ou journalistes de la planète Sports

Gino Odjick (15 janvier, 52 ans)

Ancien joueur et homme fort de la Ligue nationale de hockey (LNH), il a joué avec les Canucks de Vancouver, les Islanders de New York et les Flyers de Philadelphie avant de terminer sa carrière avec le Canadien de Montréal. Comptant 2567 minutes de pénalité en 605 matchs de saison dans la LNH, cet ailier gauche natif de la nation algonquine Anishinabeg, au Québec, était reconnu pour sa gentillesse et son engagement dans sa communauté.

Bobby Hull (30 janvier, 84 ans)

PHOTO RENÉ PICARD, ARCHIVES LA PRESSE Bobby Hull avec Équipe Canada en 1976

Joueur de hockey (ailier gauche), Hull a été le plus grand buteur des Blackhawks de Chicago avec 604 de ses 610 buts dans la LNH. Hull a été la première grande vedette à faire le saut dans l’Association mondiale de hockey (AMH) en se joignant aux Jets de Winnipeg. À la dissolution de l’AMH, Hull a rejoué quelques matchs dans la LNH, avec les Jets et les Whalers de Hartford. Son après-carrière a été marquée de plusieurs controverses.

Greta Andersen (6 février, 95 ans)

Nageuse danoise, spécialiste des compétitions en eau libre. Le 3 août 1958, elle remporte la 4e édition de la Traversée internationale du lac Saint-Jean avec un temps de 8 heures et 17 minutes. Elle est la première femme à remporter cette épreuve devant tous les autres concurrents, hommes et femmes. En 1948, elle avait remporté une médaille d’or et une médaille d’argent à la piscine aux Jeux olympiques de Londres.

Tim McCarver (16 février, 81 ans)

Joueur de baseball professionnel (receveur), McCarver a fait carrière de 1959 à 1980 avec quatre équipes, dont les Expos de Montréal en 1972. Avec les Cardinals de St. Louis, il a remporté la Série mondiale en 1964 et en 1967. Plus tard, il est devenu commentateur et analyste de sports pour la télévision, remportant trois Emmy Awards.

Glen Weir (13 mars, 71 ans)

PHOTO PIERRE MCCANN, ARCHIVES LA PRESSE Glen Weir

Ancien plaqueur défensif vedette des Alouettes de Montréal, Weir a joué 203 matchs avec l’équipe entre 1972 et 1984, remportant la Coupe Grey en 1974 et en 1977. Il a été nommé meilleur joueur défensif au match de la Coupe Grey de 1977, tenu à Montréal.

Dick Groat (27 avril, 92 ans)

Athlète professionnel américain accompli, Groat a joué dans le baseball majeur (MLB) et dans l’Association nationale de basketball (NBA). Au baseball, cet arrêt-court a joué de 1952 à 1967 avec quatre équipes, remportant la Série mondiale en 1960 et en 1967. Il a joué aussi une saison comme basketteur professionnel avec les Pistons de Fort Wayne, en 1952-1953.

Petr Klima (4 mai, 58 ans)

PHOTO JEAN GOUPIL, ARCHIVES LA PRESSE Petr Klima avec les Red Wings de Detroit en 1986

Ancien joueur de hockey professionnel d’origine tchèque. Repêché par les Red Wings de Detroit en 1983, cet ailier gauche a joué avec cinq équipes de la LNH, dont les Oilers d’Edmonton, avec qui il a remporté la Coupe Stanley en 1990. Sa fiche dans la LNH est de 313 buts et 573 points en 786 matchs.

Vida Blue (7 mai, 73 ans)

Lanceur gaucher qui a joué avec quatre équipes du baseball majeur entre 1969 et 1986 (209 victoires, 161 défaites). Dans les années 1970, Blue était membre des Athletics d’Oakland qui ont remporté trois Séries mondiales. Il a aussi remporté le trophée Cy Young une fois, remis au meilleur lanceur.

Jim Brown (18 mai, 87 ans)

Joueur de football américain professionnel, il a passé toute sa carrière avec les Browns de Cleveland (1957-1965). Ce puissant demi offensif a joué 118 matchs, totalisant 12 312 verges de gain et 106 touchés. Par la suite, il a fait une longue carrière d’acteur (The Dirty Dozen, El Condor, Mars Attacks !) et s’est engagé dans la défense des droits civiques.

Ryan Mallett (27 juin, 35 ans)

Ancien joueur de la NFL, ce quart-arrière substitut a joué avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, les Texans de Houston et les Ravens de Baltimore de 2012 à 2017.

Rockwell Wirtz (25 juillet, 70 ans)

Propriétaire des Blackhawks de Chicago. Surnommé Rocky, il était à la tête de l’équipe qui a remporté les Coupes Stanley en 2010, 2013 et 2015. Mais son passage a été entaché par un important scandale impliquant l’instructeur vidéo Brad Aldrich, accusé d’avoir agressé sexuellement un joueur recrue.

Bobby Baun (14 août, 86 ans)

PHOTO RENÉ PICARD, ARCHIVES LA PRESSE Bobby Baun (à gauche) avec les Maple Leafs de Toronto en 1972

Ancien défenseur de la LNH, il a joué 11 saisons consécutives avec les Maple Leafs de Toronto, avec qui il a remporté la Coupe Stanley en 1962, 1963, 1964 et 1967. Il a aussi joué avec les Seals d’Oakland et les Red Wings de Detroit avant de terminer sa carrière avec les Leafs.

Alexandra Paul (22 août, 31 ans)

Ancienne patineuse artistique canadienne. Elle avait participé aux Jeux olympiques d’hiver de Sotchi en 2014, où elle patinait en couple avec son partenaire et mari Mitchell Islam.

Yvon Pedneault (26 août, 77 ans)

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Yvon Pedneault

Journaliste sportif québécois, Yvon Pedneault a travaillé dans plusieurs médias, dont Le Journal de Montréal, La Presse, RDS, TVA Sports et BPM Sports. Il avait été intronisé au Temple de la renommée du hockey en 1998.

Brooks Robinson (26 septembre, 86 ans)

Joueur de baseball étoile des Orioles de Baltimore, avec qui il a évolué durant toute sa carrière de 23 saisons. Ce joueur de troisième but a frappé 2848 coups sûrs (268 coups de circuit) en 2896 matchs. Il a gagné deux fois la Série mondiale avec les Orioles, en 1966 et en 1970, année où il a remporté le titre de joueur par excellence des séries.

Chris Snow (30 septembre, 42 ans)

Directeur général adjoint des Flames de Calgary et ancien journaliste du Boston Globe, où il couvrait les activités des Red Sox de Boston.

Tim Wakefield (1er octobre, 57 ans)

Ancien lanceur vedette des Red Sox de Boston au baseball majeur. Ce spécialiste de la balle papillon a aidé son équipe à remporter deux fois la Série mondiale, en 2004 et en 2007. Il a aussi joué deux saisons avec les Pirates de Pittsburgh, au début de sa carrière.

Dick Butkus (5 octobre, 80 ans)

PHOTO LISA KYLE, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Dick Butkus (à droite) en 2005

Ancien joueur des Bears de Chicago (1965-1973), il était considéré comme un des meilleurs secondeurs de sa génération. Il avait été sélectionné huit fois pour le Pro Bowl, le match des Étoiles de la NFL.

Brendan Malone (10 octobre, 88 ans)

Ancien entraîneur et entraîneur adjoint de basketball dans la NBA. Il était entraîneur adjoint des Pistons de Detroit, équipe championne lors des années 1989 et 1990. Lors de la saison 1995-1996, il est devenu le premier entraîneur-chef des Raptors de Toronto. Il a aussi occupé le poste d’entraîneur-chef par intérim des Cavaliers de Cleveland.

Claude Bédard (14 octobre, 86 ans)

Un des piliers du Journal de Québec, M. Bédard a dirigé la section des Sports durant 28 ans, soit de 1969 à 1997. Il a aussi œuvré comme analyste à la radio et à la télévision lors des matchs des Nordiques de Québec.

Bobby Charlton (21 octobre, 86 ans)

PHOTO ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Bobby Charlton (au centre)

Légendaire footballeur (milieu offensif) britannique. Longtemps associé à l’équipe Manchester United, il a aidé son pays à remporter la Coupe du monde de soccer présentée en Angleterre en 1966.

Adam Johnson (28 octobre, 29 ans)

PHOTO PAUL VERNON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Adam Johnson

Joueur de hockey d’origine américaine. Il a disputé 13 matchs dans la LNH avec les Penguins de Pittsburgh avant de poursuivre sa carrière en Europe.

Gilles Terroux (28 octobre, 81 ans)

Ancien journaliste et directeur de la section des Sports du Journal de Montréal. Il avait amorcé sa carrière à La Presse et, à son arrivée au JdeM en 1972, avait couvert la Série du siècle Canada-URSS.

Bobby Knight (1er novembre, 83 ans)

Célèbre entraîneur de basketball collégial des États-Unis. Il a dirigé trois équipes en 43 ans, dont les Hoosiers de l’Indiana de 1971 à 2000. qu’il a menés à trois championnats de la NCAA. Aussi connu pour son côté caustique.

Willie Hernandez (20 novembre, 69 ans)

Lanceur de baseball ayant joué avec les Cubs de Chicago, les Phillies de Philadelphie et les Tigers de Detroit entre 1977 et 1989. En 1984, il remporte à la fois le titre de joueur le plus utile de la Ligue américaine et le trophée Cy Young. Il a remporté la Série mondiale avec Detroit en 1984.