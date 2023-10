Résumé des performances québécoises aux Jeux panaméricains de Santiago.

Judo

Marc Deschênes a combattu chez les 100 kg et plus lundi aux Jeux panaméricains de Santiago.

Le Lavallois a d’abord vaincu l’Équatorien Freddy Figueroa en réussissant un waza-ari à deux occasions. En demi-finale, il a été défait par le Chilien Francisco Solis, éventuel médaillé d’argent.

Deschênes s’est mesuré au Brésilien Rafael Silva, sixième au monde, dans son combat pour une médaille de bronze. Il a tenté de déplacer Silva, plus grand et plus lourd, mais le représentant du Brésil, double médaillé olympique et quadruple médaillé à des Championnats du monde, a réussi un ippon pour l’emporter.

« Je savais que le combat contre Silva serait difficile. J’ai essayé de le bouger, mais il est beaucoup plus gros que moi et le plan de match n’a pas marché. Je suis rentré à 200 % d’intensité et j’ai tenté de garder ce niveau d’énergie pendant les quatre minutes. C’était le fun, mais ça n’a pas tourné de mon bord », a-t-il commenté en zone mixte.

Aussi en action lundi, Coralie Godbout a perdu ses deux combats de la journée dans le tableau des moins de 78 kg Elle a d’abord affronté la Dominicaine Eiraima Silvestre, puis s’est inclinée au repêchage face à la Péruvienne Camila Figueroa.

Tennis de table

Edward Ly a lancé son tournoi en simple de brillante façon lundi en l’emportant 4-0 contre Heber Moscoso Cruz. Le Québécois a d’abord remporté les deux premières manches 11-4 et 11-5, puis s’est sauvé avec la troisième manche 12-10 afin de prendre une sérieuse option sur la victoire. Il a fermé les livres en quatrième manche au compte de 11-3.