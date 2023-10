Pour ma part, en sortant du monde du hockey, les plus grandes rivalités ont entre autres été celles entre Rafael Nadal et Roger Federer, Jacques Villeneuve et Michael Schumacher, Ben Johnson et Carl Lewis, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, et j’en passe. Mais la plus grande rivalité de tous les temps est sans aucun doute celle entre les Yankees de New York et les Red Sox de Boston qui perdure depuis l’époque de Babe Ruth. L’échange qui a fait passer le Babe aux Yankees, pour une somme d’argent dérisoire, a fait naître la malédiction du Bambino qui a duré jusqu’en 2004. Cette rivalité perdure et ne devrait pas s’éteindre de sitôt !