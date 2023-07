Le détenteur de six médailles olympiques et champion olympique en titre sur 200 m essaie de tourner la page sur 2022, alors qu’il était ralenti par une blessure à un pied.

Andre De Grasse espère toujours retrouver sa forme d’antan.

Abdulhamid Ibrahim La Presse Canadienne

Le détenteur de six médailles olympiques et champion olympique en titre sur 200 m essaie de tourner la page sur 2022, alors qu’il était ralenti par une blessure à un pied.

Il n’a toujours pas atteint les standards de qualification aux 100 et 200 m en vue des Championnats du monde d’athlétisme qui se dérouleront en août, et la fenêtre pour le faire se refermera dimanche. L’Ontarien espère donc être au sommet de son art quand ça comptera le plus, c’est-à-dire lors des essais canadiens qui se dérouleront plus tard cette semaine.

« Ç’a été difficile de revenir de ça (cette blessure), de retrouver ma forme, a-t-il convenu. En ce moment, je sais que ça pourrait prendre un certain temps, mais je dois demeurer patient, m’accrocher et me répéter que je passerai au travers de cette épreuve.

« Je suis maintenant en santé, et j’essaie simplement de retrouver mes anciens réflexes. Je me sens bien mentalement, et je dois juste permettre à mon corps de retrouver son plein potentiel », a-t-il ajouté.

« J’espère que la Dame Nature va coopérer, ce qui me permettrait d’établir de bons chronos et de me qualifier pour les Championnats du monde, a poursuivi De Grasse, qui portait un chandail sur lequel apparaissait le logo’Kids Help Phone’et qui était encouragé par le personnel et les bénévoles de ce programme dans les gradins.

En attendant qu’il retrouve la forme, il poursuit son travail auprès d’une initiative qu’il a lancée il y a plusieurs années déjà.

Le programme de bourses d’études « Andre De Grasse Future Champions », lancé en 2018, permet d’aider des étudiants-athlètes du secondaire à connaître du succès sur la piste et à l’extérieur de celle-ci.