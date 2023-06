Audrey Lamothe a remporté une deuxième médaille de bronze à la Super finale de la Coupe du monde de natation artistique d’Oviedo, samedi, en Espagne. La Montréalaise qui s’était classée troisième la veille au solo technique est remontée sur la troisième marche du podium, cette fois au solo libre.

mathieu laberge Sportcom

Le podium a été un copier-coller de celui de vendredi alors que la Japonaise Yukiko Inui (252,2895) s’est imposée devant l’Espagnole Iris Tio Casas (219,1000) et la Québécoise, qui a récolté 191,6500 points.

Au-delà de ce deuxième podium en deux jours, Lamothe note surtout sa progression faite au cours des dernières semaines.

« J’ai diminué mon nombre de déductions depuis l’étape de Montpelier [le mois dernier], alors pour ça, je suis très satisfaite. Je suis aussi contente de la façon dont j’ai exécuté la routine », a-t-elle expliqué.

« Je retiens que j’ai pris énormément de confiance en moi. De performer à ma première Super finale de Coupe du monde, ç’a été un grand bonheur. Je pense que ça m’a bien servie pour prendre de l’expérience. »

Contrairement à la veille au solo technique, l’athlète de 18 ans n’a pas réalisé une marque personnelle au pointage à ce solo libre. C’est ce qu’elle visera aux Championnats du monde des sports aquatiques qui auront lieu au Japon, le mois prochain.

Mon objectif est de continuer à travailler aussi fort, augmenter mon degré de difficulté, mon exécution et mon impression artistique pour aller chercher plus de points. Audrey Lamothe

Les épreuves des Mondiaux s’annoncent plus relevées que cette super finale et elles pourraient l’être davantage si les athlètes de la Russie et de la Biélorussie obtiennent la permission d’y être. La fédération internationale, World Aquatics, a formé un groupe de travail pour se pencher à propos de leur admissibilité et devrait annoncer sa décision en juillet, tout juste avant les Mondiaux.

Toujours samedi, les Canadiennes Jonnie Newman et Kenzie Priddell se sont classées septièmes au duo technique.

Les Québécoises Lauriane Imbeau, Raphaelle Plante et Florence Tremblay seront de l’équipe canadienne qui prendra part au concours par équipe libre mixte plus tard dans cette même journée en compagnie de Sydney Carroll, Jonnie Newman, Kenzie Priddell, Claire Scheffel et Olena Verbinska.