(Paris) Le quadruple champion du monde de F1 Sebastian Vettel, retraité des paddocks depuis l’année dernière, a annoncé mercredi la création d’une équipe allemande sur le championnat SailGP, circuit de régates internationales à bord de catamarans ultramodernes.

Agence France-Presse

« Je vois beaucoup de potentiel alors que SailGP entame sa quatrième saison […] Les parallèles entre les navigateurs et la Formule 1 existent depuis longtemps. Les bateaux sont fascinants et les vitesses sur l’eau sont incroyablement élevées », a déclaré l’ancien pilote de course, dans un communiqué.

Sebastien Vettel a investi pour un montant non communiqué dans le lancement de cette équipe, aux côtés de l’homme d’affaires allemand Thomas Riedel. Tous deux « joueront un rôle actif dans la gestion et les performances de l’équipe », précise le communiqué envoyé par SailGP.

Les deux hommes ont confié la barre de leur F50 — l’un des bateaux les plus rapides sur l’eau atteignant près de 100 km/h — au navigateur Erik Heil, 33 ans et double médaillé de bronze en voile olympique.

L’équipe allemande participera à la première épreuve de la 4e saison du circuit qui débutera à Chicago le mois prochain, les 16 et 17 juin.

Face à eux, les neuf équipes engagées comptent certains des meilleurs marins du monde, comme le Britannique Ben Ainslie, quadruple médaillé d’or aux Jeux olympiques, le Néo-Zélandais Peter Burling, plus jeune barreur vainqueur de la Coupe de l’America, ou encore Tom Slingsby, à la tête de l’équipe australienne, qui a remporté les 3 premières éditions de SailGP.

La France, menée par Quentin Delapierre, a terminé 4e du classement général lors de la 3e saison. Plus jeune champion du monde de l’histoire de la Formule 1, quatre fois titré (de 2010 à 2013), l’Allemand Sebastian Vettel, désormais âgé de 35 ans, a pris sa retraite sportive en 2022.