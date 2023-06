(Toronto) La Canadienne Penny Oleksiak est ennuyée par une blessure à l’épaule gauche et en conséquence elle s’est retirée des Championnats de monde aquatiques, a annoncé Natation Canada par voie de communiqué jeudi.

La Presse Canadienne

L’athlète olympique la plus décorée au pays s’est blessée alors qu’elle récupérait d’une intervention chirurgicale au genou gauche effectuée en août dernier. Les deux blessures ne seraient toutefois pas liées, selon l’organisation qui chapeaute la discipline au pays.

La décision aurait été prise conjointement par Oleksiak et l’entraineur-chef du centre de haute performance-Ontario, Ryan Mallette, après l’étape de Barcelone de la tournée Mare Nostrum présentée le mois dernier.

« (Ils) ont déterminé qu’il serait préférable de se concentrer sur sa rééducation plutôt que de participer aux championnats du monde de Fukuoka, au Japon, en juillet », a indiqué Natation Canada. « Nous avons examiné mes courses là-bas et ça m’a montré le niveau auquel je veux revenir, a mentionné pour sa part Oleksiak. Je dois me concentrer sur ma rééducation pour revenir à mon niveau et me mettre en position pour être au meilleur de ma forme la saison prochaine. »

Mallette a ajouté que l’objectif pour Oleksiak demeure de participer aux Jeux olympiques de Paris en 2024.

Oleksiak, une Torontoise âgée de 22 ans, a remporté sept médailles (1-2-4) en carrière aux Jeux olympiques. Elle s’est aussi signalée en décrochant quatre médailles (0-2-2) aux Championnats du monde aquatiques de Budapest, en Hongrie, l’année dernière.