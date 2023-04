PHOTO TOM HORAK, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON

(Florham Park) Aaron Rodgers croit qu’il est à la bonne place au bon moment. Et le nouveau quart-arrière des Jets de New York croit qu’il pourra accomplir de grandes choses avec sa nouvelle équipe.

Dennis Waszak fils Associated Press

Le détenteur de quatre titres de joueur par excellence de la NFL a été présenté aux médias, entraîneurs et membres du personnel mercredi dans l’auditorium de l’équipe new-yorkaise, aux côtés de l’entraîneur-chef Robert Saleh et du directeur général Joe Douglas.

« C’est une journée invraisemblable », a admis le vétéran âgé de 39 ans.

Les Jets ont confirmé la transaction quelques instants seulement avant que Rodgers n’entre dans l’auditorium.

Les Jets ont obtenu Rodgers, le 15e choix ainsi qu’un autre choix de cinquième ronde au repêchage de 2023 des Packers. En retour, les Packers ont acquis le 13e choix, un choix de deuxième tour (42e au total) et un autre de sixième ronde en vue du repêchage de cette année, en plus d’un choix conditionnel de deuxième tour au repêchage de l’an prochain — qui pourrait devenir un choix de première ronde si Rodgers dispute plus de 65 % des matchs des Jets la saison prochaine.

Rodgers a passé ses 18 premières saisons avec les Packers de Green Bay, leur permettant de remporter un Super Bowl tout en se taillant une place parmi les plus grands quarts de l’histoire de la NFL.

« Ce chapitre (de ma carrière) est terminé, et j’ai hâte de relever un nouveau défi ici à New York », a évoqué Rodgers.

PHOTO SETH WENIG, ASSOCIATED PRESS Le directeur général Joe Douglas, le quart-arrière Aaron Rodgers et l’entraîneur-chef Robert Saleh

Rodgers a indiqué qu’il avait choisi les Jets puisqu’il croit dans la philosophie de l’organisation, qui misera sur un noyau de jeunes joueurs comprenant la recrue offensive de l’année (Garrett Wilson) et la recrue défensive de l’année (Sauce Gardner).

« Je suis un vieux bonhomme, donc je veux me retrouver avec une équipe qui peut gagner et je crois que nous pouvons y parvenir ici », a-t-il résumé.

Rodgers est conscient de la disette des Jets, qui traversent la plus longue séquence active (12 saisons) sans participation aux éliminatoires. Il sait aussi que l’équipe n’a pas participé au Super Bowl depuis que Joe Namath dirigeait son attaque en 1969.

« Ce trophée du Super Bowl III semble bien seul », a dit Rodgers.

Rodgers a refusé de discuter de son avenir au-delà de la prochaine saison, préférant dire qu’il est concentré sur celle qui s’en vient et sur « l’avenir à court terme ».

« Je ne suis pas un sauveur », a insisté Rodgers.