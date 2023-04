PHOTO TONY AVELAR, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Après six semaines d’attente, c’est officiel : Aaron Rodgers quitte les Packers de Green Bay et se dirige vers les lumières brillantes – et les attentes énormes – de la Grosse Pomme.

Les Jets de New York ont enfin acquis lundi le quadruple meilleur joueur de la NFL.

Au final, les Jets reçoivent Rodgers, le choix numéro 15 du prochain repêchage et un choix de 5e tour en 2023. En retour, les Packers obtiennent le 13e choix du prochain repêchage, des choix de 2e et de 6e tours en 2023, ainsi qu’un choix conditionnel de 2e tour en 2024 qui deviendra un choix de premier tour si Rodgers exécute au moins 65 % des jeux la saison prochaine.

Rodgers, 39 ans, a passé quelques jours en février à réfléchir à sa vie et à son avenir de joueur lors d’une retraite isolée dans l’Oregon, alors que les fans et les médias spéculaient sur ce qui s’en venait pour le quart vedette.

Il en est ressorti, puis a réfléchi encore un peu avant de décider, le 10 mars, qu’il avait l’intention de rejouer… mais pour les Jets.

Puis, Rodgers, tout comme le monde du sport et les partisans, ont attendu – et attendu – que les Packers et les Jets concluent enfin un accord.

« J’ai dit clairement que mon intention était de jouer et que mon intention était de jouer pour les Jets de New York », a lancé Rodgers lors d’une apparition dans l’émission The Pat McAfee Show sur YouTube et Sirius XM le 15 mars.

Les Jets ont envoyé un contingent comprenant le propriétaire Woody Johnson, l’entraîneur Robert Saleh et le directeur général Joe Douglas au domicile de Rodgers en Californie du Sud au début du mois de mars. Quelques jours plus tard, Rodgers décidait de poursuivre sa carrière avec les Jets, dans l’un des marchés les plus effervescents d’Amérique.

Les négociations, qui duraient depuis plusieurs semaines, semblaient parfois dans l’impasse, au point où plusieurs se demandaient quand, ou même si l’échange aboutirait.

« Nous sommes anxieux, avait admis Johnson aux journalistes lors de la réunion annuelle de la ligue le 28 mars. Je pense que nous sommes optimistes pour l’avenir. Mais nous avons un plan et nous sommes prêts à nous y tenir. Mais je ne pense pas que quiconque est en train de paniquer à ce stade ».

Reste que le directeur général des Packers, Brian Gutekunst, a pris son temps puisqu’il souhaitait recevoir sa « juste valeur » pour le quart de concession.

« C’est un joueur de premier plan, donc il est important d’obtenir des choix de premier plan en échange de joueurs de premier plan, » avait-il dit fin mars.

La fin

Gutekunst a expliqué le mois dernier qu’il avait essayé en vain de parler à Rodgers à plusieurs reprises pendant l’intersaison avant que les représentants du quart ne lui disent que le joueur étoile demandait à être échangé.

Rodgers et Gutekunst se sont rencontrés peu après la fin de la saison. Selon Gutekunst, les deux hommes avaient convenu de se reparler.

« Les discussions n’ont jamais eu lieu, a expliqué Gutekunst. Il est donc arrivé un moment où nous devions prendre des décisions. Nous sommes passés par ses représentants pour essayer de lui parler [de] la direction que nous allions prendre avec notre équipe. Et à ce moment-là, ils nous ont informés qu’il souhaitait être transféré aux Jets. »

Cet échange ouvre la voie au choix du premier tour de 2020, Jordan Love, qui pourrait prendre la place de quart partant à Green Bay.

L’arrivée de Rodgers à New York créera un intéressant duel de quarts dans l’est de l’Américaine, avec Josh Allen (Bills de Buffalo), Tua Tagovailoa (Dolphins de Miami) et Mac Jones (Patriots de la Nouvelle-Angleterre).