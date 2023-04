PHOTO MARTA LAVANDIER, ASSOCIATED PRESS

Tua Tagovailoa a pensé arrêter de jouer au football.

Associated Press

Cette pensée lui est venue, brièvement, après qu’on lui ait diagnostiqué deux commotions cérébrales la saison dernière et alors que plusieurs se demandaient carrément si le quart des Dolphins de Miami, âgé de 25 ans, pourrait revenir au jeu un jour.

Mais après avoir parlé à sa famille et à ses médecins, Tagovailoa a repoussé l’idée de la retraite et a commencé à s’entraîner aux arts martiaux afin de réduire les traumatismes crâniens.

« J’ai toujours rêvé de jouer le plus longtemps possible, jusqu’à ce que mon fils puisse comprendre ce que je fais, a déclaré Tagovailoa mercredi. C’est ma santé. C’est mon corps. Et je pense que c’est ce qu’il y a de mieux pour moi et ma famille. J’aime le football. Si ce n’était pas le cas, j’aurais arrêté depuis longtemps. »

Aujourd’hui, Tagovailoa apprend à tomber.

Bien qu’il n’en soit qu’au début de son entraînement de jiu-jitsu – il est ceinture blanche – Tagovailoa travaille sur les moyens d’atterrir de manière sécuritaire lorsqu’il est sur le terrain.

« Au début, nous avons utilisé des tapis pour essayer de tomber, a-t-il déclaré. Il est évident que le fait de rentrer le menton était l’une des choses à faire. On s’est beaucoup plus penché sur la technique de dispersion de l’énergie lors de la chute, sur la posture à adopter et, si vous n’êtes pas dans cette posture, sur les autres choses à faire pour disperser l’énergie lors de la chute. »

Tagovailoa devra attendre le début de la saison pour voir comment son entraînement se traduit sur le terrain, où la prise de décision en une fraction de seconde au cours d’un jeu rapide peut parfois faire la différence entre un joueur qui se blesse et un autre qui ne se blesse pas.

« J’ai beaucoup chuté pendant l’intersaison. Comme pour tout le reste, il faut continuer à s’entraîner. Vous continuez à travailler et cela devient une seconde nature, a déclaré Tagovailoa. Quand une telle situation se produit, ce n’est pas quelque chose de nouveau qui se présente à vous. Et pour les gars à mon poste, nous sommes à peine touchés, voire pas du tout, pendant les entraînements, pendant l’intersaison, et même pendant le camp d’entraînement. Nous ne sommes pas touchés avant le début de la saison. »

Lors d’une victoire en septembre contre les Bills de Buffalo, Tagovailoa a manqué les trois derniers jeux de la première mi-temps de Miami après s’être cogné la tête et avoir vacillé quelques pas en se relevant. Il a été autorisé à revenir au match et a déclaré plus tard que c’était le résultat d’une blessure au dos. Aucune commotion cérébrale n’a été diagnostiquée à la suite de cet incident.

Quatre jours plus tard, il a été à nouveau frappé lors d’un match à Cincinnati, puis a perdu brièvement connaissance. Il a été évacué du terrain sur une civière. Alors qu’il gisait sur le gazon, ses doigts ont montré ce que l’on appelle la « réaction de clôture », qui indique généralement un problème neurologique grave. Il a alors été soumis au protocole des commotions cérébrales.

La situation de Tagovailoa a entraîné des modifications rapides et importantes des protocoles relatifs aux commotions cérébrales de la part de la NFL et de l’Association des joueurs. L’ajout le plus notable a été de faire d’une perte d’équilibre et/ou de stabilité un symptôme interdisant à un joueur de reprendre le jeu.

Depuis, Tagovailoa a déclaré avoir consulté de nombreux neurologues qui, selon lui, ne pensent pas qu’il soit plus susceptible de subir des traumatismes crâniens que n’importe quel autre joueur à l’avenir, ni qu’il soit plus exposé au risque d’encéphalopathie traumatique chronique (ETC), une maladie du cerveau associée à des coups répétés portés à la tête.

« Ce n’est que lorsque vous vous cognez constamment la tête contre quelque chose que vous risquez de souffrir d’encéphalopathie traumatique chronique. Je pense que cela concerne davantage les secondeurs, les joueurs des lignes offensives et défensives, les gars qui sont constamment en train de se battre, a déclaré Tagovailoa. Cela a également joué un rôle dans ma prise de décision et mon envie de revenir jouer. »