Vêtu d’un veston vert et d’une cravate assortie, Hurts s’est exprimé pour la première fois, lundi, depuis qu’il a signé un pacte de cinq ans d’une valeur de 255 millions US, la semaine dernière.

(Philadelphie) Le quart-arrière Jalen Hurts, des Eagles de Philadelphie, est plus riche après avoir apposé son nom au bas d’un nouveau contrat. Cependant, sa mentalité n’a pas changé.

Associated Press

Vêtu d’un veston vert et d’une cravate assortie, Hurts s’est exprimé pour la première fois, lundi, depuis qu’il a signé un pacte de cinq ans d’une valeur de 255 millions US, la semaine dernière.

Selon les clauses de l’entente, Hurts est assuré de recevoir une somme d’argent de 179,3 millions US.

« L’argent, c’est beau, les championnats, c’est mieux », a déclaré Hurts.

Le quart-arrière de 24 ans a affirmé que le travail acharné et la détermination ont été les assises de ses succès. Ça ne changera pas avec ce lucratif contrat, a-t-il mentionné.

« C’est un moment excitant », a-t-il reconnu. « Mais je pense que j’ai créé le précédent pour ce que je désire. Je ne peux pas m’empêcher de garder l’essentiel dans ce que j’ai décidé de faire et dans ce que cette organisation a décidé de faire : être la meilleure version de moi-même. Et cela n’a pas changé. »

Hurts s’est placé en position pour signer cet imposant contrat grâce à un rendement spectaculaire en 2022.

À sa deuxième saison à titre de quart partant des Eagles, il a accumulé des gains aériens de 3701 verges et ajouté 760 verges par la course. En tout, il a contribué à 35 touchés des Eagles pendant le calendrier régulier.

Hurts a ensuite mené les Eagles à des victoires contre les Giants de New York et les 49ers de San Francisco lors des éliminatoires dans l’Association nationale, avant de s’incliner devant Patrick Mahomes et les Chiefs de Kansas City au Super Bowl.

Toutefois, ce n’est pas la faute de Hurts, qui a amassé 304 verges par la voie des airs, avec une passe de touché. Il a aussi récolté 70 verges au sol et marqué trois majeurs dans la défaite de 38-35 des Eagles contre les Chiefs.

Les Eagles ont réclamé Hurts en deuxième ronde du repêchage de 2020. Il a mis fin à toutes les interrogations sur sa capacité à devenir un quart-arrière de concession.

Les Eagles ont affiché un dossier de 16-2 dans les matchs que Hurts a amorcés la saison dernière, et il a terminé au deuxième rang derrière Mahomes dans la course pour le titre de joueur le plus utile à son équipe dans la NFL. Il a aussi été élu au Pro Bowl pour la première fois.

Hurts ne baissera pas ses attentes dans le futur.

« Tout ce que je veux, c’est d’être dans la quête constante pour être le meilleur joueur possible sans me mettre des limites », a-t-il précisé.

« Être le meilleur leader et le meilleur homme qu’il m’est possible d’être, et ça ne changera jamais. Le travail acharné continue et la flamme brûle toujours. J’adore ce sport, le travail, l’acharnement qu’il exige. Le travail acharné continue. Je vais tout donner, comme je l’ai toujours fait. »