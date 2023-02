Catherine Beauchemin-Pinard a signé quatre victoires convaincantes au Grand Chelem de Tel-Aviv, vendredi, terminant sa journée avec le sourire et la médaille d’or des moins de 63 kg autour du cou. Un peu plus tard, son coéquipier François Gauthier-Drapeau a raflé une médaille de bronze chez les moins de 81 kg

Beauchemin-Pinard compte désormais six médailles en Grand Chelem, dont trois d’or. C’est toutefois son premier podium dans ce circuit depuis 2021. Elle a donc savouré chacune de ses victoires en Israël.

« J’étais déçue de ma cinquième place à Paris, alors je suis vraiment contente d’avoir rectifié le tir et d’avoir réussi à rebondir aujourd’hui », a commenté la médaillée d’or.

En grande finale, elle a défait la Cubaine Maylin Del Toro Carvajal qui l’avait justement privée d’une place sur la troisième marche du podium il y a deux semaines, au Grand Chelem de Paris.

« J’avais un petit sentiment de revanche pour aller chercher cette médaille. J’ai vu l’erreur que j’avais faite à Paris et je ne voulais pas la refaire ici. Je ne suis pas allée chercher le contact et j’ai gardé une bonne distance. Je me suis concentrée sur mon judo et je voulais éviter ses pièges. »

Force est d’admettre que la stratégie était la bonne. La Québécoise a marqué un waza-ari en projetant son adversaire au sol après 1 minute et 40 secondes de combat. À la suite de plusieurs efforts sur les tatamis, elle a saisi le bras de la Cubaine afin de la forcer à l’abandon et inscrire un ippon.

La vice-championne du monde en titre a vaincu la Serbe Anja Obradobic par ippon en prolongation afin d’entamer son parcours. Elle a ensuite disposé de la Kosovare Laura Fazliu et de l’Australienne Katharina Haecker, les deux par ippon en moins de deux minutes.

« Le premier a été dur pour commencer la journée, j’avais du mal à la faire tomber, mais j’ai trouvé une ouverture au sol pour gagner. Les autres combats, j’étais prête à tout ! J’avais quelque chose à prouver contre chaque opposante, alors je suis vraiment contente. »

Gauthier-Drapeau en bronze

PHOTO FOURNIE PAR L'IJF François Gauthier-Drapeau (deuxième à partir de la gauche) sur le podium.

Deux semaines après avoir reçu une médaille de bronze au Grand Chelem de Paris, François Gauthier-Drapeau a récidivé à Tel-Aviv, mettant la main sur la quatrième médaille de bronze de sa carrière en Grand Chelem. Il est sorti victorieux de ses duels l’opposant à Odysseas Georgakis, Bolor-Ochir Gereltuya et Timo Cavelius.

Son triomphe contre Cavelius a d’ailleurs fait du bien au Canadien, qui avait perdu son dernier affrontement contre l’Allemand.

« C’est un petit plus ! Il m’avait battu en quart de finale la dernière fois, et là, j’ai eu le dessus. J’ai trouvé le combat beaucoup plus facile. Je suis vraiment content ! »

Gauthier-Drapeau s’est incliné en demi-finale contre le Turc Vedat Albayrak. Il a toutefois terminé en beauté en l’emportant par ippon face au Portugais Joao Fernando, après deux minutes de combat.

« La demi-finale était un peu crève-cœur, j’ai encore le goût amer de cette défaite, mais j’ai été en mesure de me concentrer pour la médaille de bronze. Ça m’a motivé pour la fin, a-t-il souligné. J’avais manqué d’agressivité et de rapidité en demi-finale, alors je voulais me reprendre. »

Également en action en Israël, le Montréalais Arthur Margelidon s’est classé septième chez les moins de 73 kg Il a été stoppé au repêchage par le Brésilien Daniel Cargnin, éventuel médaillé de bronze.

Dans la même catégorie, Antoine Bouchard a été éliminé dès son premier combat lorsqu’il a été défait par l’Israélien Ido Levin.

Les Canadiens Shady ElNahas et Kyle Reyes combattront tous les deux dans la catégorie des moins de 100 kg samedi, tandis que Marc Deschênes sera du tableau des plus de 100 kg