Les Canadiennes Christa Deguchi et Jessica Klimkait ont respectivement remporté l’argent et l’or.

Christa Deguchi, première au classement mondial de la Fédération internationale de judo (IJF) chez les moins de 57 kg, et Jessica Klimkait, deuxième de ce même palmarès, avaient rendez-vous en grande finale du Grand Chelem de Tel-Aviv, jeudi. Après plus de 8 minutes de combat, c’est Klimkait qui a eu le dessus sur sa compatriote.

Sportcom

Les deux athlètes ont été au coude à coude durant la majorité du combat. Deguchi et Klimkait comptaient d’ailleurs deux pénalités chacune au terme du temps réglementaire.

Le spectacle s’est animé un peu plus lors de la prolongation. Jessica Klimkait a finalement eu le dernier mot en réussissant un ippon sur Deguchi pour mettre la main sur la médaille d’or.

« Jessica et Christa se connaissent par cœur, on savait que ça allait être un combat extrêmement serré. Avec deux filles aussi sérieuses et vaillantes, c’était certain que ça allait donner un excellent spectacle. Ça rend notre travail très facile », a commenté l’entraîneur Antoine Valois-Fortier, qui avoue avoir eu un rôle plus effacé lors de la finale.

La route jusqu’à la plus haute marche du podium n’a pas été de tout repos pour la médaillée de bronze des Jeux de Tokyo. Après avoir gagné ses deux premiers combats assez rapidement, Klimkait a eu droit à deux duels marathons en quart et en demi-finale.

L’Ontarienne a eu besoin de 8 minutes et 20 secondes pour venir à bout de la Turque Ozlem Yildiz par ippon. Puis, en demi-finale, la Brésilienne Rafaela Silva a encore une fois donné du fil à retordre à Klimkait qui l’a emporté après 9 minutes et 17 secondes de combat.

« Ç’a été de très, très longs combats pour Jessica avant de se rendre en finale. Une fois dans le match pour la médaille d’or, j’ai l’impression que c’est comme si c’était une nouvelle journée. Elles ont toutes les deux eu une longue pause avant la finale et j’avais hâte de voir comment elles allaient réagir sur le tatami », a ajouté Valois-Fortier.

Christa Deguchi a également brillé durant ce tournoi, en route vers la huitième médaille de sa carrière en Grand Chelem. Antoine Valois-Fortier s’est d’ailleurs dit extrêmement satisfait de la force de caractère de sa protégée.

« Christa a connu une superbe journée. Elle a remporté tous ses combats de manière convaincante, elle fait preuve d’une belle constance et c’est pour cette raison qu’elle fait partie de l’élite du sport. »

Deguchi a vaincu dans l’ordre la Néerlandaise Shannon Van De Meeberg, la Brésilienne Jessica Pereira, l’Allemande Pauline Starke et l’Ukrainienne Daria Bilodid avant de baisser pavillon contre Klimkait en finale.

En action dans le tableau des moins de 52 kg, Kelly Deguchi, médaillée d’or la semaine dernière à l’Open européen de Sofia, s’est inclinée dès son premier combat à Tel-Aviv. Elle a été battue par la Belge Charline Van Snick.

Le Grand Chelem d’Israël se poursuit vendredi alors que Catherine Beauchemin-Pinard (-63 kg), Arthur Margelidon (-73 kg), Antoine Bouchard (-73 kg) et François Gauthier-Drapeau (-81 kg) seront en action.