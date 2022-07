Aaron Judge devient le deuxième joueur le plus rapide à frapper 200 circuits

(New York) Le joueur étoile Aaron Judge, des Yankees de New York, est devenu le deuxième joueur le plus rapide de l’histoire des Ligues majeures à atteindre le plateau des 200 circuits en carrière, avec une claque de deux points en deuxième manche du match de samedi après-midi contre les Royals de Kansas City.