Surf des neiges

Sébastien Toutant prépare ses Mondiaux en confinement

À deux semaines du coup d’envoi des Championnats du monde de surf des neiges, Sébastien Toutant ronge son frein chez lui et espère que la compétition aura bel et bien lieu. Car la pandémie de COVID-19 a mis à mal le calendrier et la préparation du planchiste ces derniers mois.