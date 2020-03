La vie sans sports, jour 10: se dégourdir les jambes (avec prudence)

Placé dans un coin du sous-sol, le tapis roulant ne demande qu’à être branché et activé. Il est fort utile lors des jours de tempête et de verglas, mais il ne devient habituellement qu’accessoire lors de la remontée des températures et l’augmentation de la lumière. Doit-il forcément servir dans le contexte actuel ?