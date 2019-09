Dominique Piché, producteur et directeur de course du Marathon international de Montréal, a remis sa démission, a annoncé IRONMAN Group, responsable de l’événement.

Janie Gosselin

La Presse

Cette démission survient quelques jours après la mort d’un coureur de 24 ans dimanche dernier, victime d’un arrêt cardio-respiratoire alors qu’il participait au demi-marathon.

«Les événements malheureux du week-end dernier lors du marathon, dont j’ai assumé publiquement la responsabilité pleine et entière comme il se doit en de telles circonstances, m’ont amené à prendre cette décision difficile. Elle témoigne de ma volonté de faire preuve d’imputabilité, une qualité que je tiens en haute estime», a écrit M. Piché dans sa lettre de démission.

L’organisation avait été la cible de critiques. Des témoins avaient déploré l’attente avant l’arrivée des secours et l’absence de défibrillateurs à proximité. Le jeune coureur, Patrick Neely, souffrait d’un trouble cardiaque.

M. Piché était également le producteur et directeur de course d’Ironman, Ironman 70.3 et Ironman 5i50 Mont-Tremblant, et a également démissionné de ces fonctions.