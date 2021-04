Santé

Télétravail

Une experte craint les effets néfastes pour la santé veineuse

(Montréal) La pandémie de coronavirus et l’explosion de télétravail qui l’accompagne pourraient menacer la santé veineuse d’un plus grand nombre de gens et voir ces problèmes de santé se manifester chez des individus de plus en plus jeunes, prévient une experte.