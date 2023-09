Nouvelles mode et beauté d'ici et d'ailleurs

1 /1

En vedette

Du coton régénérateur chez Simons

Nouvelle tendance en matière de mode écoresponsable, le coton issu de l’agriculture régénératrice fait son entrée chez Simons. Le détaillant québécois présente une collection-capsule de vêtements en denim dont la fibre est cultivée dans le respect de cette approche.

L’agriculture régénératrice est à l’opposé des pratiques intensives qui caractérisent généralement la culture du coton. Ayant pour but de restaurer et de préserver la santé des sols et la biodiversité, le concept regroupe un ensemble de pratiques qui vont bien au-delà de l’absence de pesticides, d’herbicides et de semences génétiquement modifiées caractérisant l’agriculture biologique. Cette approche holistique séduit plusieurs marques de mode qui tentent de réduire leurs émissions de carbone et leur impact environnemental. Après Gucci, LVMH, Patagonia et Tentree, le détaillant québécois Simons entre dans la marche.

« Les études montrent qu’un sol qui est en santé va capturer plus de CO 2 qu’il va en libérer. C’est la raison pour laquelle on s’intéresse à l’agriculture régénérative », souligne Cécile Branco, directrice Vision, développement durable et économie circulaire chez Simons.

Pour cette première intégration de coton régénérateur dans ses produits, l’entreprise a fait affaire avec les fermes Scheffer, au Brésil. Située près de la forêt amazonienne, dans une région humide, l’exploitation agricole pratique la rotation des cultures, sans labours, et n’a pas recours à l’irrigation artificielle pour sa culture. Elle s’en remet donc exclusivement à l’eau de pluie. Du Brésil, le coton a été acheminé en Turquie, dans une manufacture qui a recours, pour la teinture et le lavage du denim, à la technologie Jeanologia, plus économe en eau que le procédé traditionnel. Ainsi, par rapport à un jean traditionnel, 78 % moins d’eau a été utilisée et 35 % moins de CO 2 a été émis pour la confection des produits de cette collection, selon les résultats d’une étude réalisée par une firme indépendante mandatée par Simons.

« Parce qu’on a choisi la ferme d’où vient le coton, on a été capables de remonter jusqu’à la ferme. On connaît tous les intervenants de la chaîne d’approvisionnement », précise Cécile Branco. Dans l’avenir, Simons prévoit continuer à mesurer de façon systématique l’impact environnemental de ses collections exclusives. Une place plus grande devrait aussi être faite au coton régénérateur qui, selon Mme Branco, est « une des solutions » pour réduire l’impact environnemental des vêtements proposés par Simons, au même titre que le recours aux matières recyclées.

Valérie Simard, La Presse

PHOTO FOURNIE PAR REITMANS Ève Salvail en tailleur rouge Reitmans

Le renouveau de Reitmans

C’est dans un esprit de renouveau que Reitmans lance sa collection d’automne. Les lignes sont plus modernes, les couleurs plus vives et on y voit même Ève Salvail poser en tailleur rouge ! « C’est audacieux, les photos de la campagne sont fortes, on souhaite piquer la curiosité des femmes qui ne connaissent peut-être pas la marque ou qui vont la redécouvrir », explique en entrevue téléphonique Jackie Tardif, présidente de Reitmans. Elle souhaite changer la perception que certaines femmes ont de Reitmans. « C’est une destination de mode pour les femmes depuis 1926, les styles sont variés et sont au goût du jour. Avec 240 magasins à travers le Canada, c’est une marque qui est accessible pour les femmes de tous les âges, de toutes les tailles de 0 à 22 et de toutes les origines », dit-elle. « On va chez Reitmans de génération en génération, avec sa fille, sa mère, et les vêtements au style intemporel durent dans le temps. »

Olivia Lévy

PHOTO ANNIE LEIBOVITZ, FOURNIE PAR CANADA GOOSE La joueuse de hockey Kimberley Newell, la cinéaste Sophie Darlington et l’écrivaine Sheila Atim

PHOTO ANNIE LEIBOVITZ, FOURNIE PAR CANADA GOOSE La cinéaste Sophie Darlington (au premier plan) et l’écrivaine Sheila Atim 1 /2



Une campagne de Canada Goose signée par Annie Leibovitz

La célèbre photographe Annie Leibovitz a mis en images la plus récente campagne de Canada Goose dans les paysages du Nouveau-Mexique. Intitulée Live in the open, la campagne automne-hiver met en vedette la joueuse de hockey Kimberley Newell, l’écrivaine Sheila Atim et la cinéaste Sophie Darlington. La collection présente des tricots, manteaux, chaussures et accessoires dans des couleurs qui reflètent les paysages du sud des États-Unis. On retrouve des manteaux matelassés courts ou longs pour hommes et femmes, des blousons de style aviateur, des vestes polaires à molleton écologique et des parkas qui résistent aux plus grands froids. Les silhouettes sont comme toujours très épurées.

Olivia Lévy

Testé et approuvé

IMAGE TIRÉE DU SITE WEB DE GLOW RECIPE La crème hydratante pour le corps au melon d’eau et à l’acide hyaluronique de Glow Recipe

Hydratant chouchou

On aime beaucoup Glow Recipe, cette marque fruitée végane, idéale pour les peaux sensibles, à qui l’on doit déjà quantité de sérums aux parfums variés : avocat, grenade, fraise, au choix et selon les besoins et particularités de chacun. Gros coup de cœur pour la crème hydratante pour le corps au melon d’eau et à l’acide hyaluronique, reconnu pour ses propriétés hydratantes, qui ne nous a pas lâchée de l’été. Mention spéciale à son arôme sucré, sa texture riche et légère à la fois, qui hydrate en profondeur, même les zones les plus assoiffées qui soient (pensez : les pieds). Ce n’est pas compliqué : on ne peut plus s’en passer, d’autant plus qu’une petite quantité suffit. À noter que le produit n’est pas nouveau de cette année, mais l’emballage, plus écolo, si.

Silvia Galipeau

35 $, en vente en ligne ou chez Sephora

PHOTO WALA HEILMITTEL, FOURNIE PAR DR HAUSCHKA Crème de jour à l’abricot

Doux abricot

Cette crème de jour à l’abricot est une nouveauté du Dr Hauschka, une marque qui élabore des produits issus de la nature depuis 1935. À base d’abricot, d’avocat et d’extrait de céréales, cette crème nourrit la peau sèche et s’applique le matin, sur le visage. Sa texture est agréable, tout comme le parfum, très léger, et on aime son côté hydratant. Le tube de 30 ml est composé à 100 % d’aluminium recyclé, et la boîte est composée à 100 % de matériaux recyclés.

Olivia Lévy

54 $ pour un tube de 30 ml, en ligne