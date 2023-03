Découvrez les dernières nouvelles de la mode locale.

François Beauregard : tout en simplicité

Depuis 25 ans, le style du designer François Beauregard est minimaliste. Les vestons, chemises, robes et pantalons pour femmes sont toujours bien coupés, les matières de qualité, et tout est fabriqué à Montréal.

« La simplicité, c’est tellement chic et on ne se trompe pas », dit-il lors de notre passage à sa boutique. Située sur l’avenue Laurier, elle est fréquentée par de fidèles clientes qui investissent dans des pièces de qualité et qui le suivent depuis ses débuts. Car François Beauregard s’est fait connaître en 1997 avec sa boutique Space FB aux Cours Mont-Royal puis sur le boulevard Saint-Laurent où on s’arrachait ses chandails à capuchon, t-shirts, survêtements et autres basiques.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Le créateur François Beauregard, dans sa boutique de l’avenue Laurier

Ses chandails à capuchon portaient sa signature, une petite broderie avec ses initiales fb. « C’était la folie ! Ça marchait très bien, il faut dire que c’était avant l’arrivée de Zara et H&M, se rappelle-t-il. Dans la boutique à l’époque, il y avait mes créations et quelques marques comme Teenflo, French Connection, Helmut Lang Jeans, All Saints, mais les gens préféraient mes créations ! J’avais beaucoup de jeunes dans mes clients, et ils adoraient mes hoodies, t-shirts, pantalons jogging ou à taille basse. »

Depuis, François Beauregard a gardé la même philosophie, il crée des collections de vêtements simples, qui tombent bien et qui sont bien faits.

Ma clientèle a évolué, ce sont des femmes, professionnelles, qui aiment les belles choses et qui sont prêtes à payer un peu plus cher pour une création locale, car tout est fait ici. C’est dessiné, coupé, fabriqué à Montréal, c’est très important pour moi. François Beauregard

Le style de François Beauregard est épuré et en ce début de saison, il propose dans sa nouvelle collection printanière un de ses classiques : la robe-chemise. Elle se décline en bleu, noir, rose, vert et en denim léger. Il y a aussi un pantalon à taille élastique, des vestons, t-shirts, chandails de coton et chemises de style « Oxford ».

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE La robe-chemise est une pièce incontournable cet été (340 $).

« C’est facile, chic, confortable et ça se porte au quotidien. J’aime les fibres naturelles. Je vais recevoir aussi des vêtements en lin pour l’été, une veste oversized, un pantalon et une robe notamment. Il y a quelques couleurs pastel cet été parce que ça fait du bien de mettre un peu de rose, mais d’habitude, c’est bleu marine, gris, blanc, noir », précise le créateur.

« Le plus beau compliment qu’on puisse me faire, c’est lorsqu’une femme essaie un de mes vêtements et qu’elle me dit : “Wow, la coupe de la chemise est impeccable, ça tombe vraiment bien”, et elles reviennent, car elles ont eu des compliments », dit-il.

La boutique François Beauregard est située au 204, avenue Laurier Ouest. Les collections sont aussi en vente en ligne.

Collaboration : la couleur aux pieds

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE ROBIN DES BAS La collection Les pieds dans le jeu, créée par Robin des bas et Marc-Olivier Lamothe (20,99 $ la paire)

Avis à ceux et celles qui aiment avoir du punch aux pieds, Robin des bas annonce le lancement des chaussettes les plus colorées de son histoire. Habituée à collaborer avec des artistes locaux, l’entreprise québécoise nous offre une collaboration avec Marc-Olivier Lamothe. Après avoir reçu carte blanche, l’artiste originaire de Sherbrooke a transposé son univers sur les trois modèles qui composent cette minicollection baptisée Les pieds dans le jeu. Robin des bas remet, pour chaque paire vendue, une paire aux personnes en situation d’itinérance par l’entremise d’un partenariat avec l’Accueil Bonneau.

Nouvelle collection : ECHOES, la 11e saison de Guillaum Chaigne

PHOTO FOURNIE PAR GUILLAUM CHAIGNE Cape en lin et en viscose, 250 $

PHOTO FOURNIE PAR GUILLAUM CHAIGNE Haut de style « crop top » (90 $), chapeau en denim allegretto 100 % coton (150 $) et sac de voyage en vinyle (250 $)

PHOTO FOURNIE PAR GUILLAUM CHAIGNE Jupe ajustable et veste faites d’un feutre synthétique et d’une doublure en coton ouaté, 450 $

PHOTO FOURNIE PAR GUILLAUM CHAIGNE Chandail à manches courtes Drip en coton bio, 90 $

PHOTO FOURNIE PAR GUILLAUM CHAIGNE Camisole en coton bio, 90 $

PHOTO FOURNIE PAR GUILLAUM CHAIGNE Manteau ECHOES, fait d’un denim 100 % coton, sans doublure, 480 $ 1 /6











Ambassadeur pour la Fondation Jeunes en tête, le designer québécois Guillaum Chaigne lance ECHOES, une nouvelle collection printemps-été à travers laquelle il souhaite « ouvrir un dialogue sur les différents spectres de la bipolarité et les démons qui nous habitent ». Il en a dévoilé la teneur, jeudi, dans une vidéo qui met en vedette 15 de ses amis vêtus de ses créations, des pièces construites dans une palette essentiellement sombre, caractéristique du style de ce designer autodidacte. Entièrement fabriquées à la main par Guillaum Chaigne, dans son atelier, elles sont composées notamment de lin de Californie et de coton entièrement tissé et teint à Montréal.

Vente d’atelier : le foisonnement de Bilak

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM @BILAKJEWELRY Une création de la joaillière Wasselena Bilak

Wasselena Bilak a été bien créative et productive ces derniers temps. Une nouvelle pièce n’attend pas l’autre sur son compte Instagram. Entre les nouveaux colliers, les nombreux pendentifs sur rubans, les boucles d’oreilles au thème sous-marin et autres envoûtants ornements, le choix est vaste. Plusieurs de ces bijoux, dont ceux de la nouvelle collection Underwater Vision, sont en vente sur le site, mais pour permettre l’essayage et favoriser la rencontre, la joaillière ouvre son atelier une fois par semaine, les jeudis, de 15 h à 19 h. Il faut envoyer un message privé sur le compte Instagram pour connaître l’adresse du studio, situé dans le Mile End.