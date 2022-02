Les dernières nouvelles de la mode locale.

Ève Dumas La Presse

Des cœurs et encore des cœurs !

Les bijoux en forme de cœur sont-ils kitsch ? Pas nécessairement. On vous en présente pour tous les goûts et pour tous les portefeuilles, en ce vendredi précédant la fête de l’amour ! Ce sont toutes des créations québécoises.

PHOTO FOURNIE PAR C’EST PAS MOI C’EST MA SŒUR Les bijoux de C’est pas moi c’est ma sœur sont tout sauf kitsch. Ici, de la collection Les Ardents, un médaillon rond qui cache discrètement un cœur au verso. Il se fait en argent ou en or jaune 18 carats, puis il est glissé sur une chaîne fine, encore une fois en argent ou en or jaune. On peut même y faire graver une lettre, côté rond ou côté cœur. Prix : de 164 $ à 750 $.

PHOTO FOURNIE PAR C’EST PAS MOI C’EST MA SŒUR Voici les petits derniers de la luxueuse collection Les Ardents de C’est pas moi c’est ma sœur : des pendentifs en or avec pierre. Tous ceux de la photo sont en or jaune 18 k avec un serti de 3,5 et chaîne en or de 16 pouces. Le saphir rose coûte 860 $, le diamant blanc canadien coûte 1175 $ et le saphir bleu est à 980 $.

PHOTO FOURNIE PAR C’EST PAS MOI C’EST MA SŒUR Vous souhaitez lui passer la bague au doigt ? Ce solitaire en or 18k jaune ou blanc de C’est pas moi c’est ma sœur a la charmante particularité de dissimuler un petit cœur sous le serti clos. Prix (à partir d’environ 1000 $) sur demande, selon la pierre (invisible sur cette photo).

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE DEUX LIONS Deux Lions fait dans la nostalgie avec ce collier médaillon en cœur (Madeline’s Locket). Il est proposé en argent ou en or jaune, blanc ou rose. On peut y faire graver des initiales, une date ou une fantaisie. Les prix varient de 175 $ à 860 $.

PHOTO FOURNIE PAR MYEL Le joli et irisé pendentif en nacre Abalone de MYEL peut être acheté seul (75 $) ou avec une chaîne en argent (115-135 $) ou en or (295 $ à 365 $).

PHOTO FOURNIE PAR ALEXANDRE BERGERON Le seul et unique Alexandre Bergeron, réputé entre autres pour ses sertissages d’une grande originalité, a produit cette magnifique bague en or blanc avec saphirs (1275 $). Une version en or jaune est aussi en vente sur le site ssense. com.

PHOTO TIRÉE DU SITE DE FLORA Le discret bracelet Elena, de la joaillère Flora Ciccarelli, est en or « gold filled » (qualité se situant entre le plaqué et l’or solide) et coûte 85 $.

PHOTO NASTIA CLOUTIER-IGNATIEV Le collier Amore, de Chic Style Design, a une chaîne en or « gold-filled » 14 carats et un pendentif en or massif 10 carats. Il coûte 250 $. La jolie collection Love comprend aussi des boucles d’oreilles en cœur, entre autres. 1 /8















Nouveauté : bottes sur mesure

Les bottes de Guillaum Chaigne PHOTO FOURNIE PAR GUILLAUM CHAIGNE Les bottes Chaigne Strapped V1 marquent les débuts du créateur dans le monde de la chaussure.

PHOTO FOURNIE PAR GUILLAUM CHAIGNE Deux couleurs de semelles sont proposées.

PHOTO FOURNIE PAR GUILLAUM CHAIGNE Les Chaigne Strapped V1 sont faites pour affronter l’hiver dans le confort, mais avec grand style ! 1 /3





Le créateur Guillaum Chaigne, qui a récemment déménagé son atelier dans les montagnes de Saint-Sauveur, se lance dans la chaussure ou, plus précisément, dans la confection d’un modèle de bottes faites à la main et sur commande. Celles-ci sont parfaitement à l’image des vêtements et accessoires que crée le designer de streetwear haut de gamme, avec un parti pris pour le surdimensionné (oversized). À mi-chemin entre les pantoufles et les bottes de motard, les Chaigne Strapped V1 sont dotées d’une semelle intérieure en laine d’alpaga locale, d’un lit de semelle en mousse polyester d’un centimètre d’épaisseur et d’une semelle extérieure en caoutchouc développée pour un confort supérieur. Elles sont doublées d’un sherpa (faux mouton renversé) noir laminé et parcourues de bandoulières décoratives qui rendent aussi les bottes ajustables. Chaque paire est une pièce unique, puisqu’elle est réalisée à la main par le créateur lui-même. Mais l’unicité a un prix, soit 1270 $, ce qui est considérablement plus élevé que les autres pièces de Guillaum Chaigne, sauf peut-être ses superbes manteaux rappelant, comme le reste, les modes décontractées japonaise et coréenne.

Collection : un avant-goût du printemps

PHOTO FOURNIE PAR NOIZE Ce coupe-vent Liberty sera offert sur le site de Noize à la fin mars. Prix indisponible pour l’instant.

Si on se fie à la marque montréalaise Noize, le printemps sera doux, avec beaucoup de pastel, tant dans la collection féminine que dans la masculine. Les coupes sont simples et discrètes, mais souvent avec des petits détails qui empêchent les morceaux de passer inaperçus. La nouvelle collection est encore très généreuse en vêtements de détente (loungewear), en vêtements de sport et autres pièces de grand confort. Les très nombreux manteaux de printemps nous rappellent que la fraîcheur n’est jamais loin. Mais il y a aussi une grande sélection de maillots de bain et de robes à volants nous donnant espoir de ne pas passer l’année enveloppés dans nos doudounes. Les nouveautés seront offertes sur le site et en boutique en cinq temps, à compter du 15 février. Rappelons que l’entreprise utilise un maximum de matières écologiques, biologiques, recyclées et toujours véganes. En attendant le printemps qui arrive mardi pour Noize, on peut profiter des soldes sur les collections hivernales.

Luxe : des sacs de marque à prix réduit

PHOTO FOURNIE PAR OLURRA La nouvelle boutique en ligne de style « outlet » mise sur les sacs de luxe.

La nouvelle boutique en ligne Olurra se décrit comme un outlet d’accessoires mode de luxe. On y trouve les marques prestigieuses bien connues que sont Balenciaga, Fendi, Gucci, Yves Saint Laurent et Valentino, entre autres. Les prix se veulent concurrentiels, bien qu’il faille tout de même s’attendre à une facture de produit haut de gamme neuf. À titre d’exemple, un sac Céline de taille moyenne, qui se vendrait normalement environ 3500 $, coûte 2049 $ sur Olurra, qui n’est pas une boutique d’articles vintage, mais bien de produits neufs de collections actuelles ou très récentes, authentiques et certifiés. La fondatrice, Tina Barreto, est une Québécoise d’origine péruvienne. Elle a occupé des postes de vice-présidente et de présidente dans le secteur automobile, surtout. Aujourd’hui, Olurra lui permet de partager sa passion pour les sacs. À terme, il y aura également d’autres accessoires pour hommes et femmes sur le site, comme des lunettes et des ceintures.