Devant le succès de cette nouvelle formule pandémique, qui a permis d’amasser plus de 53 000 $ en septembre dernier, la boutique éphémère de RELUXE est de retour au magasin du Chaînon pour tout le mois de juin.

Valérie Simard

La Presse

Vêtements et accessoires d’occasion griffés ainsi que de nombreuses créations de designers québécois, pour femmes et pour hommes, sont offerts dans un espace aménagé à l’intérieur du magasin, situé dans le Plateau Mont-Royal. Pour la première fois, des meubles et accessoires de décoration haut de gamme seront aussi proposés dans les prochains jours, mais seulement en ligne, sur le site du Chaînon. RELUXE, qui en est à sa sixième édition, est possible grâce aux dons de diverses personnalités des milieux des affaires, de la mode et du spectacle. Les profits sont remis à la Fondation Le Chaînon, organisme qui vient en aide aux femmes en difficulté.

4375, boul. Saint-Laurent, Montréal