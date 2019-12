Marchés des Fêtes : encore plus de créations locales

Deux chouettes marchés des Fêtes axés sur les artisans locaux sont à mettre à votre agenda cette semaine.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

La marque montréalaise atelier b invite à sa boutique-galerie du Vieux-Montréal une dizaine de créateurs de mode et d’accessoires (Louve Montréal, String Theory, Atelier Caravel), mais aussi d’objets et d’illustrations pour la maison (Atelier Make, Confetti Mill, Paperole, Figures de style) et des créations destinées aux enfants (Des enfantillages, Raplapla).

Des gâteries sucrées de Dinette Nationale, du thé et du vin chaud ainsi que des ateliers et activités pour la famille seront aussi de la partie, du 6 au 15 décembre.

162, rue Saint-Amable, Montréal

Consultez la page de l’événement : https://www.facebook.com/events/530941177689831/

Toujours très couru, le marché Puces Pop a inauguré vendredi son édition hivernale, qui s’étire sur deux week-ends, jusqu’au 15 décembre, avec des vendeurs différents chaque fin de semaine à l’église Saint-Denis.

C’est vraiment un endroit idéal pour trouver le cadeau parfait, avec en tout près de 200 artistes qui seront à découvrir en mode, accessoires et autres objets pour la maison, produits de beauté et illustrations.

5075, rue Rivard, Montréal

Consultez la page de l’événement : https://www.facebook.com/events/1416123555213002/