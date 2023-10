Pour vivre de petits frissons en attendant l’incontournable récolte de bonbons, voici huit activités familiales à découvrir en ce mois de l’Halloween.

PHOTO FOURNIE PAR JEUNESSES MUSICALES DU CANADA L’organisme Jeunesses musicales du Canada tient un bal à l’occasion de l’Halloween.

Fête costumée

Enfants et parents sont conviés au tout premier Bal de l’Halloween des Jeunesses musicales du Canada, qui se tiendra à la salle Joseph-Rouleau, à Montréal. En matinée, les 22 et 29 octobre, animaux fantastiques et sorcières guérisseuses inviteront les jeunes de 3 à 12 ans à danser sur des airs musicaux d’Halloween lors de cette fête costumée. Prêts pour une gigue endiablée ?

PHOTO FOURNIE PAR LE FESTIVAL Le festival Frissons

Frissons à Mascouche

Des squelettes, des pirates, des sorcières et de nombreux autres personnages mystérieux s’installeront au parc du Grand-Coteau, à Mascouche, du 19 au 21 octobre. Pendant le festival Frissons, les visiteurs de tous âges pourront déambuler le long d’un parcours illuminé qui les plongera dans cinq univers, allant du monde des peurs à celui de la sorcellerie. Un parcours est également destiné aux plus téméraires âgés de 16 ans et plus. Le 21 octobre, de 11 h à 15 h, il sera possible d’explorer les lieux à la lumière du jour. Spectacle de magie, maquillage et jeux gonflables sont prévus lors de cet après-midi familial. Une réservation est requise pour participer au festival.

IMAGE FOURNIE PAR L’ORGANISATION L’Étrange Carnaval en est à sa première édition.

Intrigant carnaval

Le Vieux-Québec se transformera en grande fête foraine du 27 au 29 octobre. Magicien, échassiers et acrobates investiront le secteur des rues Sainte-Anne et du Trésor, alors que se tiendra la première édition de l’Étrange Carnaval. Jeux d’adresse, maquillage, atelier de danse font aussi partie de la programmation majoritairement gratuite. Le festival plongera les jeunes et les moins jeunes dans « une ambiance à la croisée de l’époque victorienne, du courant steampunk et des années folles », promettent les organisateurs.

IMAGE FOURNIE PAR LA PRODUCTION Pochette de L’étrange Halloween d’Amandine et de Gédéon

Histoire d’Halloween

Vos enfants adorent les histoires d’Halloween ? En voici une tout en chansons. Comédie musicale audio offerte notamment sur Spotify, L’étrange Halloween d’Amandine et de Gédéon raconte les aventures d’une sœur et d’un frère qui, aidés par des personnages fantastiques, doivent résoudre une bien mystérieuse affaire : le vol de bonbons. Lunou Zucchini, Manuel Tadros et Guillaume Cyr prêtent leurs voix à ce projet fort original.

PHOTO FOURNIE PAR L’ORGANISATION Le site du Moulin des Jésuites deviendra le Village des sorcières le 28 octobre.

Les sorcières de… Québec

Que peut bien contenir le grimoire magique d’une sorcière ? Pour le découvrir, rendez-vous le 28 octobre au Moulin des Jésuites, à Québec, pour visiter gratuitement le Village des sorcières. De 16 h 30 à 19 h 30, concerts de musique, spectacles de mentalisme, acrobaties aériennes, maquillage et rallye sont prévus. C’est aussi l’occasion de voir l’exposition temporaire consacrée aux légendes de sorcières des quatre coins du monde, présentée tout le mois d’octobre.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Baptiste Amsallem, illustrateur du livre Draculotta

Lectures et bonbons

Des lectures qui donnent la frousse et un bar à bonbons : voilà une belle façon de patienter jusqu’au 31 octobre. Le 29 octobre, de 11 h à 13 h, la maison d’édition La courte échelle tient son party d’Halloween à la librairie Paulines, à Montréal. Les jeunes lecteurs amateurs de petites et de grandes frayeurs pourront notamment rencontrer les créateurs de la vampire Draculotta, Danielle Chaperon et Baptiste Amsallem, de même que les illustrateurs Cab et Martin Côté, qui ont mis en images les deux plus récents tomes de la Collection noire, Le cinéma de l’horreur et Le manoir Hillcrest.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Le conteur Éric Michaud

Contes de fées terrifiants

Oubliez les versions de Disney, les véritables contes de fées sont plus terrifiants que vous pourriez l’imaginer. À travers quelques histoires populaires, le conteur Éric Michaud en fera la démonstration le 27 octobre, à 20 h, au musée Pointe-à-Callière. Cette soirée organisée dans le cadre du Festival interculturel du conte de Montréal est destinée aux 12 ans et plus.

PHOTO FOURNIE PAR SOS LABYRINTHE En octobre, SOS Labyrinthe est décoré pour l’Halloween.

Chasse aux citrouilles

Quatre citrouilles ont été dissimulées chez SOS Labyrinthe. En explorant les deux kilomètres du parcours décoré pour l’Halloween, les visiteurs qui réussiront à les repérer seront récompensés. Il en va de même pour ceux qui arriveront vêtus de leur plus beau déguisement. Situé dans le Vieux-Port de Montréal, le labyrinthe est ouvert de 11 h à 17 h 30, les samedis et dimanches, jusqu’au 29 octobre.