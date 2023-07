Cinq jeux de société testés (et approuvés !) pour animer les longs trajets en auto ainsi que vos soirées entre amis ou en famille.

Quiz de poche

En vacances, une question s’impose à plusieurs d’entre nous (et pas uniquement aux parents) : comment occuper les longs trajets en auto, voire en avion ou en train ? Joël Gagnon, directeur de l’édition et créateur de jeux pour Randolph, propose sa solution ludique avec le jeu-questionnaire Quiz de poche. Les joueurs sont invités à collectionner les étoiles en répondant à des questions de connaissance générale. La nouveauté ? Ils ont une carte Aventure à réaliser pour terminer le jeu avec le plus haut score possible. Or, plus le parcours avance, plus les défis se corsent. Et il y a mieux : certains défis optionnels exigent que le joueur pose des questions à des gens croisés sur sa route.

Pour de 1 à 8 joueurs de 10 ans et plus. Prix : 13 $

Stéphanie Morin, La Presse

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE That’s not a hat

That’s not a hat

Rassurez-vous : dans cette petite boîte au titre en anglais se cache un jeu accessible dans toutes les langues du monde. Ici, c’est la mémoire qui est sollicitée. Des cartes illustrées passent de main en main, mais attention ! Il faut se rappeler ce qu’on donne et ce qu’on reçoit. Sinon, il faudra bluffer pour convaincre le voisin qu’on sait précisément ce qu’on lui refile. S’il s’en rend compte, on perd un point. Trois points perdus et c’est la fin. C’est tout simple, et pourtant… On s’emmêle vite les pinceaux, surtout à plusieurs. Ce jeu de party édité par Ravensburger a été cité lors de prestigieuses compétitions en 2023, notamment à titre de jeu de l’année à l’As d’or.

Pour de 3 à 8 joueurs de 8 ans et plus. Durée : 15 minutes

Stéphanie Morin, La Presse

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Tokaido Duo

Tokaido Duo

Tokaido Duo (la version à deux joueurs de Tokaido) nous replonge dans le Japon d’antan, cette fois autour de l’île de Shikoku, la plus petite de l’archipel nippon. Nous contrôlons encore une fois notre marchand, notre artiste et notre pèlerin, plus ils sont actifs et plus nous faisons de points. « Il faut bien analyser les objectifs des trois personnages, pour faire un maximum de points », explique notre testeur ado. « Je crois que tu n’as pas porté assez attention à ton pèlerin », a-t-il ajouté pour expliquer sa courte victoire de 79-78. C’est justement l’une des forces du jeu : on peut utiliser plusieurs stratégies et continuer d’être dans le coup.

Pour 2 joueurs de 8 ans et plus. Durée : de 20 à 30 minutes. Prix : 33 $

Pierre-Marc Durivage, La Presse

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Qawale

Qawale

Ce jeu abstrait pour deux joueurs est inspiré dans son esthétique par les piles de galets qu’on trouve parfois sur les plages. Il faut ici les répartir et les empiler de façon à créer une ligne verticale, horizontale ou diagonale de quatre galets de la couleur qui nous a été attribuée. Évidemment, l’adversaire va tout faire pour nous mettre des bâtons dans les roues et terminer sa ligne en premier. Un jeu aussi facile à comprendre que le bon vieux tic-tac-toe, mais autrement plus tactique dans sa mécanique. À mettre dans les plus : son esthétique magnifique, qui donne envie de le laisser traîner sur la table du salon.

Pour deux joueurs de 8 ans et plus. Durée : 15 minutes. Prix : 47 $

Stéphanie Morin, La Presse

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Skull King

Skull King

Ce jeu, sorti aux États-Unis il y a plusieurs années et reçu avec beaucoup d’éloges, est (enfin, diront certains) offert en français. Dans ce jeu de plis à la thématique de pirates, il faut prédire avec justesse le nombre de plis qu’on va réussir à chaque manche. Il y a beaucoup de points à perdre si on se trompe ! Or, certaines cartes spéciales, à l’image de sirènes ou du terrible pirate Skull King, peuvent venir brouiller les prédictions. Un jeu facile à comprendre (malgré son système de pointage assez complexe) qui sait garder en haleine jusqu’à la toute fin grâce à de nombreux rebondissements.

Pour de 2 à 8 joueurs de 8 ans et plus. Durée : 30 minutes. Prix : 25 $

Stéphanie Morin, La Presse