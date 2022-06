Pour rappeler à papa à quel point on l’aime, voici quelques suggestions de cadeaux à lui offrir pour la fête des Pères, le dimanche 19 juin.

Laila Maalouf La Presse

Véronique Larocque La Presse

Pour le papa barbu

Ce coffret contient tout ce qu’il faut pour les soins de la barbe, dans un format d’essai (idéal pour le voyage) qui lui permettra de tester les articles sur quelques semaines. Les produits de soins Groom sont confectionnés à Montréal à partir d’ingrédients naturels et écologiques, en plus d’être offerts dans des contenants réutilisables. La boîte contient trois huiles à barbe aux parfums différents (conifère, santal, citrus), un baume à barbe ainsi qu’un nettoyant.

PHOTO FOURNIE PAR GROOM Le coffret pour les soins de la barbe de Groom

Prix : 34 $, en ligne ou dans les points de vente

Laila Maalouf, La Presse

Pour l’amateur de café

Le microtorréfacteur de Vancouver 49th Parallel offre désormais ses cafés de spécialité torréfiés au Québec. C’est l’occasion de faire découvrir aux amateurs un café créé juste à temps pour la saison estivale — Cours d’été (Summer School). Proposé en édition spéciale avec une tasse de 12 onces avec couvercle pour emporter, il se déguste aussi bien chaud que froid. Des abonnements sont même offerts pour découvrir toutes les variétés de 49th Parallel.

PHOTO FOURNIE PAR 49TH PARALLEL Le café Cours d’été de 49th Parallel, avec la tasse pour emporter

Prix : 60 $, en ligne

Laila Maalouf, La Presse

Pour le papa matinal

Coups de cœur du matin : c’est le nom de cette boîte-cadeau dont les profits serviront, par l’intermédiaire de l’organisme Procure, à soutenir la lutte contre le cancer de la prostate et à financer des projets de recherche au Québec. D’une valeur de 175 $, elle contient des produits indispensables à la routine matinale — savons de la Savonnerie des Diligences, café Cremone en grains de Barista Microtorréfacteur, tartinade noisettes cacao de Stefano Faita… – et même un livret de bons de réduction pour le golf ainsi qu’une carte-cadeau chez Ben & Florentine. En plus, un reçu officiel de don d’un montant de 35 $ est remis pour chaque boîte achetée.

PHOTO FOURNIE PAR PROCURE La boîte-cadeau Coups de cœur du matin de Procure

Prix : 99 $, en ligne

Laila Maalouf, La Presse

Pour l’aventurier

L’homme de votre vie aime le plein air et la randonnée en montagne ? Pourquoi ne pas lui offrir des vêtements confortables conçus pour pratiquer son activité préférée ? On aime particulièrement les morceaux unisexes de Petit montagnard avec leurs motifs originaux qui ne passent pas inaperçus. Bonus : la collection pour enfants permet le twinning. Imaginez votre amoureux et votre progéniture vêtus du même tricot… Ou bien votre père et son petit-fils. Dans les deux cas, ce serait trop mignon !

PHOTO FOURNIE PAR PETIT MONTAGNARD Le modèle Runner, pour adulte et pour enfant

Prix variés, en ligne

Véronique Larocque, La Presse

Pour le cuistot

L’amateur de bonne chère sera certainement heureux de recevoir un présent dont il peut se régaler. Pour la fête des Pères, la boucherie montréalaise Édouard et Léo propose deux ensembles prêts à griller, l’un mettant en vedette la côte de bœuf et l’autre, les côtes levées, la bavette de bœuf et la pintade. Les boîtes comprennent aussi des sauces et des accompagnements. Un cadeau idéal pour le père qui aime festoyer autour d’un bon barbecue.

PHOTO FOURNIE PAR ÉDOUARD ET LÉO La boîte de la fête des Pères mettant en vedette la côte de bœuf

Prix : de 130 à 140 $, en ligne

Véronique Larocque, La Presse

Pour le père épicurien

Épuisé pendant plus de huit mois, le Whisky no 3 de la distillerie montréalaise Cirka est de retour à la SAQ. Avec son caractère gourmand et son bouquet de saveur de chocolat noir, de raisin, de caramel et de noix grillées, il saura charmer les pères qui aiment relaxer en sirotant un bon verre de whisky.

PHOTO FOURNIE PAR CIRKA Le Whisky no 3 de Cirka

Prix : 85 $ à la SAQ

Véronique Larocque, La Presse