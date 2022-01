La conciliation école à la maison et télétravail a causé ces derniers jours de nombreux maux de tête aux parents (et aux enfants), mais il est parfois possible de capter un moment cocasse ou de résilience, comme nous l’ont souligné de nombreux lecteurs cette semaine. Nous publions certaines photos reçues.

La Presse

« Ma conjointe et moi enseignons tous deux le français au secondaire, et nos enfants fréquentent encore l’école primaire. Avec l’école à distance, ça fait beaucoup de monde qui partage la bande passante ! Nous avons tous bien hâte de retourner en classe, même si, parfois, le travail à distance donne lieu à de belles scènes, comme lorsque les filles partagent la table de la salle à manger… »

Yan Courtemanche

PHOTO FOURNIE PAR BRIGITTE CARDINAL Charlie, 6 ans, aime suivre ses cours à distance au côté de son petit chien.

« Il y a des hauts et des bas, des avantages comme des désavantages autant pour les parents que pour les enfants. On essaie de se focaliser plutôt sur les avantages. Ma fille Charlie, 6 ans, qui est en première année, préfère faire l’école à la maison avec son petit chien à ses côtés, sa grande sœur, son chat et ses parents tout près d’elle. Il y a juste maman qui trouve difficile de jongler avec ces différents rôles : assistante de l’enseignante, planificatrice d’activités pour les pauses, cuisinière, plongeuse, en plus du travail. Ouf ! Pas facile pour la charge mentale. […] Bravo pour votre résilience, les enfants ! Bravo pour la patience des enseignants et enseignantes ! Et les parents, courage, force et honneur ! »

Brigitte Cardinal

PHOTO FOURNIE PAR MARIO MORA SOTO Elizabeth, 7 ans, donne un cours de yoga à ses amies.

« Voici une photo de ma fille Elizabeth, 7 ans, qui s’est improvisée professeure de yoga. Elle est en première année et elle a des cours pendant une heure ou une heure et demie le matin, et la même chose en après-midi. Puisque le reste du temps elle doit s’occuper à bouger un peu ou lire, elle a décidé de montrer à ses amies comment faire du yoga grâce à son livre qui lui présente différentes poses. C’est amusant de voir comment les enfants s’adaptent au contexte et vont rapidement copier ce qu’ils voient de la part des adultes. »

Mario Mora Soto

PHOTO FOURNIE PAR CAMILLE BEAULIEU Peu importe l’âge, tout le monde peut participer à l’école à la maison !

« Ici, c’est le travail à la maison, l’école à la maison et… la garderie à la maison ! Bébé bambine voulait participer à l’école virtuelle avec les grands. Ça a duré deux minutes. J’ai eu le temps de répondre à trois courriels et de réchauffer mon café. Mais pas de le boire. Sur la photo : Nico, 4 ans, à la maternelle, Loralie, 20 mois, à la garderie, et Noah, 7 ans, en deuxième année. »

Camille Beaulieu

PHOTO FOURNIE PAR ÉMILIE AUBÉ-POMERLEAU Chaque enfant a son espace de travail dans la famille d’Émilie Aubé-Pomerleau.

« L’organisation et le lâcher-prise font partie du télétravail chez deux parents profs et trois enfants en enseignement virtuel ! Chaque enfant a son espace et travaille son autonomie. »

Émilie Aubé-Pomerleau

PHOTO FOURNIE PAR ARIANE PLAISANCE « L’école à la maison permet une certaine flexibilité ! », affirme Ariane Plaisance.

« Le premier jour de l’école à la maison, nous étions toujours en vacances dans un beau grand chalet au Domaine du Radar. Les filles étaient contentes de reprendre les cours sur place. Notre location se terminant le jour même, durant la pause du midi nous sommes rentrés à la maison. Nous sommes arrivés juste à temps pour la reprise des cours en après-midi. L’école à la maison permet une certaine flexibilité ! »

Ariane Plaisance

PHOTO FOURNIE PAR MARIE-HÉLÈNE LÉPINE La gestion des appareils électroniques nécessaires pour les cours n’est pas facile avec de nombreux enfants, souligne Marie-Hélène Lépine.

« Nous sommes une “petite” famille recomposée comptant sept enfants. Cinq d’entre eux sont au primaire, un est au secondaire et l’aînée est au cégep, sans compter maman en télétravail ! L’enseignement à distance est surtout un casse-tête en ce qui concerne la quantité d’appareils électroniques qui sont nécessaires (ordinateur ou tablette pour chacun) et en ce qui a trait à la gestion de l’espace nécessaire à chacun… mais quel plaisir de les entendre interagir avec leurs enseignants et leurs amis ! »

Marie-Hélène Lépine

PHOTO FOURNIE PAR LYNDA CHAMPAGNE La fille de Lynda Champagne en pleine séance d’éducation physique

« Je ne me souvenais plus que le cours de ce matin de notre petite cocotte était l’éducation physique. Un tapage d’enfer émanait de sa chambre et je suis montée voir ce qui se passait… Je suis vite allée chercher mon appareil photo pour immortaliser ses petites lulus qui sautent ! En fière maman, je lui décerne un A pour la participation ! »

Lynda Champagne