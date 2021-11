Suggestions de jeux de société à découvrir en famille, en couple ou entre amis.

Pierre-Marc Durivage La Presse

Châteaux et catapultes

On est ici à mi-chemin entre le jouet et le jeu, car l’objectif est d’abattre les soldats adverses cachés derrière leur forteresse à l’aide d’une catapulte et d’un boulet, littéralement ! L’aspect jeu est quant à lui représenté par des cartes qui permettent certaines actions spéciales comme repositionner ses troupes ou reconstruire ses défenses. La clé de la victoire passe donc par la maîtrise de la catapulte, qui est actionnée par un élastique. Construire une forteresse digne de ce nom vaut aussi son pesant d’or.

« Mon coup de cœur, c’est qu’il s’agit d’un jeu vraiment tactile, c’est très différent des jeux de société classiques », s’est exclamé notre testeur ado. Perspicace, sa cousine fait remarquer que la fin du jeu ne consiste qu’à tirer des boulets. « J’aurais aimé ça pouvoir reprendre des cartes pour avoir plus d’options de jeu et de stratégie, a-t-elle soutenu. Mais j’ai aimé ça, tu n’as pas trop besoin de te casser la tête, c’est le fun de jouer en famille, avec ses cousins. »

Nombre de joueurs : 2

Âge : 8 ans et plus

Durée : 30 minutes

Niveau de difficulté : débutant Auteur : Kristian Fosh

Éditeur : Lucky Duck Games

Prix : 55 $

Calico

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Calico

Dans un registre beaucoup plus zen, Calico consiste à confectionner une courtepointe dans l’objectif d’y attirer des chatons. Un jeu de placement de tuiles très original, donc, avec différents types d’objectifs, qu’il s’agisse de constituer des suites de tuiles, de regrouper des couleurs ou des motifs identiques ou de réaliser certains motifs représentés par des cartes-objectifs. Chaque objectif complété est représenté par un jeton chaton que l’on place sur la courtepointe, les différents types de chatons conférant différents nombres de points de victoire.

« Le jeu est magnifique, c’est agréable de jongler avec les différents motifs et défis possibles, suggère l’une de nos testeuses aguerries. C’est un jeu équilibré, tu ne finis pas avec des pointages démesurés par rapport aux autres joueurs, les actions que tu privilégies se font au détriment des autres options qui sont offertes. » Tous les joueurs ont toutefois fait remarquer qu’il s’agit d’un jeu qui se joue sans réelles interactions avec les autres joueurs, très tranquille, peut-être un peu trop pour certains.

Nombre de joueurs : de 1 à 4 Âge : 10 ans et plus

Durée : de 30 à 45 minutes

Niveau de difficulté : intermédiaire

Auteur : Kevin Russ Artiste : Beth Sobel Éditeur : Lucky Duck Games

Prix : 45 $

Roi & Compagnie

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Roi & Compagnie

Petit jeu de dés tout simple bâti autour de la dynamique de Yahtzee, où il s’agit de rouler les dés afin d’obtenir les services de personnages d’un royaume à la fois loufoque et fantaisiste. Plus la combinaison de dés est difficile à réaliser, plus le personnage obtenu en retour vaut de points de victoire. Attention toutefois à ne pas prendre trop de risques, car on se retrouve alors avec un voleur niais dans sa main, ce qui enlève des points à sa récolte finale.

« Parfois, la cascade de cartes est uniquement constituée de cartes aux objectifs de dés difficiles à réaliser, ce qui arrive surtout en milieu de partie, fait remarquer notre vétéran testeur. Ces cartes se retrouvent alors concentrées et on accumule les pointages négatifs. Mais cela dit, c’est le seul élément un peu plus négatif que j’ai noté. Tu dois donc être en mesure de supporter la déception et le désespoir… Bon, des micro-désespoirs, disons ! »