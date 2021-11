Famille

Des clients fébriles pour l’Halloween

« Enfin ! », lancent les amateurs de sucreries et de déguisements, qui sont spécialement fébriles, cette année, alors que la fête de l’Halloween peut être célébrée de façon plus normale qu’en 2020. De quoi donner quelques frissons… d’excitation ! Le Progrès est allé à la rencontre de travailleurs et de clients dans différentes boutiques spécialisées. Quels sont les costumes les plus populaires ?