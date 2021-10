Avec l’arrivée très anticipée du film Dune sur nos écrans, plusieurs jeux de société inspirés de l’univers imaginé par Frank Herbert sont sortis sur les tablettes. Nous avons testé le jeu Dune Imperium, qui s’avère à la hauteur de l’incroyable engouement engendré par le nouveau long métrage du Québécois Denis Villeneuve.

Pierre-Marc Durivage La Presse

« Il y a des diagrammes qui se croisent entre amateurs de jeux et fans de science-fiction et de fantastique, on a donc senti le buzz dans l’univers du jeu, tout le monde ne parlait que de Dune, reconnaît Pierre-Louis Renaud, l’un des animateurs de la populaire chaîne web Es-tu Game ? Dune, il y a trois ans, c’était plutôt obscur, et soudainement, c’est comme si c’est devenu Le seigneur des anneaux ! Personnellement, je suis vraiment content parce que j’aimerais qu’il y ait d’autres franchises exceptionnelles qui puissent gagner cette notoriété-là. »

À l’inverse, la popularité renouvelée et le succès attendu du film pourraient attirer des amateurs de la saga à se tourner vers le jeu, leur permettant ainsi de découvrir un univers ludique. « Ça pourrait certainement attiser la curiosité de gens qui ne jouent normalement pas à des jeux de société », soutient Pierre-Louis Renaud, qui a fait la critique du jeu sur la chaîne YouTube d’Es-tu Game ?

Les fans de Dune vont le trouver intéressant, d’autant plus que le jeu est plus accessible qu’il en a l’air. Pierre-Louis Renaud, animateur de la chaîne web Es-tu Game ?

À l’essai

Nous avons nous-mêmes mis le jeu à l’essai avec quelques joueurs expérimentés, et c’est justement l’un des constats qui ressort : « Dune Imperium est complexe, mais pas compliqué, c’est-à-dire que la minute où tu as appris les règles, il est facile à jouer, explique notre premier testeur. Mais parce qu’il est complexe, commencer en lisant les règles peut être très long, c’est sans doute son seul défaut. Mais maintenant que l’on sait tous jouer, si on rejoue dans une semaine, la partie va soudainement être beaucoup moins longue. »

Le jeu imaginé par Paul Dennen (également créateur du populaire Clank !) est en fait un hybride habile entre un jeu de placement d’ouvriers et de construction de pioche (deck-building). Chaque joueur incarne le rôle d’un personnage de la saga représenté par un carton illustré par l’un des personnages du film de Denis Villeneuve — Paul Atréides ressemble en effet à Timothée Chalamet, le duc Leto Atréides à Oscar Isaac ou Glossu Rabban à Dave Bautista, pour ne nommer que ceux-là.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Plusieurs éléments graphiques et dessins du jeu Dune Imperium sont directement inspirés par le film de Denis Villeneuve, y compris certains personnages principaux comme Paul Atréides, interprété par Timothée Chalamet.

L’objectif est de remporter des points de victoire en gagnant de l’influence auprès des principales factions en jeu, tout en remportant les conflits qui éclatent à la surface de Dune — il faut pour ce faire s’assurer un approvisionnement constant en eau, en Épices et en Solaris. Les joueurs qui savent le mieux organiser leur pioche de cartes seront avantagés, même chose pour ceux qui font de judicieux placements d’agents sur le plateau de jeu. Toutefois, certaines cartes pigées au fil du jeu peuvent aussi venir changer la donne en toute fin de partie.

« J’ai rejoué récemment et c’est effectivement un bon jeu de deck-building, mais il représente aussi bien l’aspect de la confrontation présente dans Dune, avec des éléments de bluff et d’inconnu, souligne pour sa part Pierre-Louis Renaud. On n’est jamais certain de ce que les gens ont en main, ce qui traduit bien le premier volume de la saga de Frank Herbert, ça cadre très bien avec la tension qui se crée dans le jeu.

J’aime bien aussi le fait que l’on puisse lentement gagner de l’influence auprès des quatre factions représentées dans le jeu, notamment avec l’accès à des cartes plus puissantes quand tu forges des alliances ; ça représente bien les manœuvres en coulisses de l’œuvre originale. Pierre-Louis Renaud, animateur de la chaîne web Es-tu Game ?

Si on ignore encore si Denis Villeneuve pourra ou non tourner la suite de Dune au grand écran, l’éditeur Dire Wolf vient de lancer Rise of Ix, première expansion de Dune Imperium, qui met en scène de nouvelles factions, de nouvelles technologies, des espions et un nouveau mode de jeu, entre autres. C’est sans compter la sortie au cours des dernières semaines d’un jeu de rôle dans le même thème développé par Modiphius ou de Dune House Secrets, un jeu d’enquête coopératif se déroulant en quatre épisodes avec l’aide d’une application web. Bref, l’univers ludique de Dune est déjà bien garni !