Les enfants et leurs parents pourront cuisiner en harmonie et dans la joie.

Ce mois-ci aura lieu le premier festival de cuisine pour enfants au Québec et, comme le veut l’air du temps, il se passera entièrement en ligne.

Catherine Handfield La Presse

Le festival est organisé par l’organisme C’est moi le chef !, qui propose des ateliers de cuisine mettant en valeur des fruits et légumes locaux et de saison. Grâce à des ateliers en direct sur Facebook (gratuits) et sur Zoom (en petits comités, payants), les enfants et leurs parents auront l’occasion de cuisiner des plats du Québec, du Mexique, de la France et du Sénégal sous la direction de chefs ambassadeurs.

L’évènement a lieu du 17 au 26 septembre.

Pour consulter la programmation et pour s’inscrire :