Les clowns thérapeutiques de la Fondation D r Clown se rendent dans les hôpitaux pédiatriques, les centres de réadaptation et les écoles spécialisées pour redonner le sourire et la confiance aux enfants.

La Fondation Dr Clown lance une baladoémission pour les enfants de 4 à 12 ans, Dr Clown dans tes oreilles. Trois épisodes écrits et réalisés par le clown thérapeutique Philippe Thibaudeau sont offerts sur les plateformes d’écoute.

Pascaline David La Presse

L’accès aux hôpitaux ayant été restreint durant la pandémie, Philippe Thibaudeau a imaginé une balado à la fois thérapeutique et ludique. « Le but est de connecter avec les enfants et leurs familles pour retrouver un peu de joie, de complicité et de légèreté, affirme M. Thibaudeau, clown thérapeutique depuis 2006. On voulait aussi rejoindre un plus grand nombre d’enfants en situation de vulnérabilité. »

Différents thèmes, comme les techniques de relaxation et la créativité, sont abordés de manière humoristique, dans des épisodes d’une dizaine de minutes.

Les trois premiers épisodes sont disponibles. Trois autres sortiront au cours de l’automne.