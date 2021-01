Astronomie

Défi Lève les yeux : la tête dans les étoiles

À la découverte de l’univers, une initiative proposant formations et ressources gratuites en astronomie aux enseignants et éducateurs, lance un défi à réaliser en famille durant le temps des Fêtes, qui invite à reconnecter avec la nature et à s’émerveiller devant l’infinité de l’espace.