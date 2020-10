Marc Cassivi Chronique

Un jour sur deux

Dès la deuxième semaine de classe, à la fin août, l’école de Fiston a décidé que ses élèves de cinquième secondaire resteraient à la maison une journée sur deux. Trois jours de cours en classe, trois jours de cours à distance, et on reprend le cycle. Un mois et demi plus tard, je constate que pour lui – et ses amis, me dit-il –, ce n’est pas la catastrophe appréhendée par plusieurs.