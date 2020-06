Pour le meilleur papa du monde, rien de trop beau ! Qu’il soit gourmand, féru de beaux objets ou coquet, faites plaisir à l’homme de votre vie avec ces 10 suggestions de cadeaux 100 % locaux.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Artiste dans l’âme

PHOTO FOURNIE PAR FABRIQUE 1840 La trousse d’artiste en cuir enroulable de la marque Atelier Chalet.

Si papa aime manier les crayons, il sera enchanté par cette superbe trousse d’artiste en cuir enroulable, qui a vraiment du style. Déniché sur Fabrique1840, la plateforme web consacrée aux artisans d’ici propulsée par Simons, ce produit est signé Atelier Chalet, une entreprise installée à Sainte-Adèle, dans les Laurentides, et spécialisée en articles en cuir naturel faits main.

Prix : 65 $, offerte en ligne

> Visitez la page web d’Atelier Chalet sur Fabrique 1840

Du poulet, un peu, à la folie, passionnément

IMAGE FOURNIE PAR ÉDITIONS CARDINAL Le nouveau livre de recettes du Cuisinier rebelle est entièrement consacré au poulet.

Si la volaille fait partie des protéines animales que papa préfère, il aimera se plonger dans le nouveau livre de recettes d’Antoine Sicotte, aussi connu sous le nom du Cuisinier rebelle, intitulé 100 % poulet – Du four au BBQ, publié chez Cardinal. Il y propose une grande panoplie de recettes simples à réaliser – 60 en tout – cuisinant toutes les parties du poulet, au four, au BBQ ou en mijoté, comme des ailes « chimi-chimi », des pilons « flamenco », des ramens au poulet ou encore une variante de la recette indienne aloo gobi, avec des hauts de cuisse.

Prix : 36,95 $, offert en ligne, dans les librairies et grandes surfaces

> Consultez le site web des Éditions Cardinal

Être solidaire

PHOTO FOURNIE PAR BOÎTE SOLIDAIRE La version no 2 de la Boîte solidaire réunit sept marques d’ici.

Après le succès de sa première « édition », la Boîte solidaire remet ça. Cette initiative de plusieurs entreprises d’ici réunit dans une seule boîte sept produits québécois spécialement sélectionnés pour plaire à ces messieurs : un pain de savon et un baume à lèvres signés Groom, un sirop au gingembre des Charlatans, une sauce au jalapeño de Mark’s Hot Sauce, du café Pista, une moutarde aux champignons sauvages de Gourmet Sauvage, le numéro hors-série Manger local par Caribou et, temps de pandémie oblige, un masque facial signé Le Cartel.

Prix : 69 $, offert en ligne

> Commandez la Boîte solidaire no 2 ici

Faire les poches de papa

PHOTO FOURNIE PAR LA COMPAGNIE ROBINSON Un vide-poches pratique et élégant de la Compagnie Robinson

Située dans les Cantons-de-l’Est, la Compagnie Robinson crée des objets intemporels en cuir tanné végétal, du portefeuille en passant par le collier pour chiens ou le porte-clés. On aime ce vide-poches stylé, où papa pourra déposer sans s’éparpiller lunettes, montres, clés et autres petits objets du quotidien.

Prix : 55 $, offert en ligne

> Visitez le site web de la Compagnie Robinson

Souvenirs de grand-papa

PHOTO FOURNIE PAR LES ÉDITIONS DE L’HOMME Mon journal de grand-père vient tout juste d’être lancé par les Éditions de l’Homme.

Pour que les souvenirs de nos aînés vivent et se transmettre de génération en génération, une belle idée : Mon journal de grand-père (Éditions de l’Homme), à offrir à son papi favori, qui pourra y consigner souvenirs et évènements marquants de sa vie. Un ouvrage joliment illustré, divisé en plusieurs thématiques et qui incorpore un arbre généalogique à remplir.

Prix : 27,95 $, offert en ligne, dans les librairies et les grandes surfaces

> Visitez le site web des Éditions de l’Homme

Toujours à l’heure

PHOTO FOURNIE PAR CHIKIBOOM Fondée il y a 10 ans, la marque Chikiboom se spécialise dans les montres avec bracelets de cuir recyclé.

La ponctualité va de pair avec votre paternel ? Offrez-lui une montre pour qu’il ne laisse pas le temps filer entre ses doigts. Pour célébrer ses 10 ans, la marque québécoise Chikiboom, spécialisée dans les montres fabriquées à la main avec bracelets en cuir recyclé, offre d’ailleurs les frais de livraison partout au Canada en ce moment. Ce modèle, réalisé en collaboration avec l’artiste Ivan Lassere, a été produit en édition limitée et sa couleur noir mat lui donne un style très moderne.

Prix : 110 $, offerte en ligne

> Visitez le site web de Chikiboom

Somptueux duo de la mer

PHOTO FOURNIE PAR OYSTERS & CAVIAR Un duo de la mer pour célébrer papa, par Oysters & Caviar

Qu’y a-t-il de mieux qu’une dégustation d’huîtres charnues pleine fraîcheur provenant de la baie de Cascumpec, à l’Île-du-Prince-Édouard ? Un accompagnement de caviar sibérien d’esturgeon de qualité exceptionnelle, bien sûr ! C’est le somptueux duo que propose la nouvelle entreprise montréalaise spécialisée en produits de la mer haut de gamme Oysters & Caviar pour la fête des Pères. Aux 25 huîtres Blue Label (ferme Sweet Oyster Co.) et 30 g de caviar Antonius s’ajoutent 16 blinis et une cuillère en nacre. Un délice !

Prix : 149 $, incluant la livraison dans le Grand Montréal, offert en ligne

> Visitez le site web d’Oysters & Caviar

Sentir bon le papa

PHOTO FOURNIE PAR LUSH L’huile à barbe solide, nouveau produit de la collection Dirty, par Lush

Juste à temps pour la fête des Pères, la populaire marque canadienne Lush lance des nouveautés dans sa gamme Dirty, pour des papas propres, propres, propres qui sentiront bon le thym, la menthe et le bois de santal. Lush se démarque avec ses nombreux produits zéro déchet et sans emballage comme le pain shampoing Dirty (12,95 $) ou encore l’huile pour la barbe, qui se présente sous la forme ludique d’une moustache (8,95 $), qu’il suffit de faire fondre un peu entre les doigts avant de l’appliquer. Produits offerts en ligne et dans les boutiques Lush

> Visitez le site web de Lush

L’heure du cocktail

PHOTO FOURNIE PAR ALAMBIKA Des cocktails prémélangés, à assembler avec vos alcools québécois favoris, par Alambika

Si papa est un amoureux de mixologie, il appréciera les nouveaux cocktails préassemblés proposés par l’entreprise Alambika et son partenaire Prosyro, en collaboration avec cinq distilleries québécoises (Cirka, 1769, Rhum Sainte-Marie, Distillerie de Montréal, Distillerie du St. Laurent). Chaque base à cocktail a été pensée pour être mariée avec un alcool québécois spécifique et contient un mélange de bitters artisanaux, de jus d’agrumes, de purée de fruit et d’émulsifiant (végane), se présentant sous la forme d’une bouteille de 4 oz (quantité pour 4 cocktails). Ainsi, le tonic bergamote-camomille va de pair avec le gin Madison Park. Tchin !

Prix : 42,95 $ pour l’ensemble de 5 bouteilles (alcool non compris), offert en ligne

> Visitez le site web d’Alambika

Passion BBQ

Si rien ne fait plus plaisir au paternel qu’un bon repas cuisiné sur le BBQ, offrez-lui des produits de la marque québécoise Furca, installée à Terrebonne, qui se spécialise dans les saucisses et, nouveauté, les galettes de viande pour les burgers. Ce qui la distingue ? Des produits concoctés avec des aliments frais et locaux, utilisant le moins d’ingrédients transformés possible, développés avec l’aide d’un chef en résidence. Résultat : c’est absolument délicieux, et original, comme les boulettes Babe Ruth, au smoked meat et à la moutarde jaune. Un cadeau abordable, pour se retrouver (enfin) en famille à l’extérieur. Offerts dans la plupart des marchés d’alimentation, dont IGA et Metro.

> Visitez le site web de Furca