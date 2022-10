Toutes les deux semaines, une personnalité nous présente ses idées pour terminer le week-end en beauté.

Olivia Lévy La Presse

« Le dimanche, c’est fait pour flâner, alors je flâne sans me sentir coupable ! », lance la comédienne Anne-Marie Cadieux, qui estime que cette journée est un moment où on s’accorde du temps pour soi. Elle en profite alors pour voir ses amis, se promener, découvrir de nouveaux quartiers et des petites adresses qui lui sont chères. « J’aime les dimanches, je sais qu’il y a plein de gens qui sont angoissés et qui détestent cette journée, mais pour moi, c’est un temps d’arrêt où je n’ai pas d’obligations. Je ne suis pas une fille de routine, alors ils sont très différents d’une semaine à l’autre. » Voici ce qui fait du dimanche une journée si spéciale pour Anne-Marie Cadieux.

Encourager le commerce local

Anne-Marie Cadieux fréquente le marché Jean-Talon depuis 40 ans, et reste fidèle aux différents commerçants. « J’aime les commerces de proximité. Je les soutiens, c’est tellement important. Je vais par exemple le dimanche admirer ou acheter des fleurs chez Binette et filles au marché Jean-Talon [un fleuriste qui existe depuis 1954], Myriam, la fleuriste, est adorable. J’achète également mes fruits et légumes chez des producteurs locaux qui sont au marché et c’est un vrai plaisir de discuter avec eux. J’aime l’ambiance du marché, j’aime la vie de quartier, c’est comme si j’habitais dans un village. Pour le pain, j’aime bien aller chez Joe la croûte, le pain aux olives est un vrai délice, et la boulangerie Automne, pour les tartes salées, avenue Christophe-Colomb. »

L’importance de la communauté

Elle va parfois faire un peu de sport le dimanche et apprécie les cours de cardio et de musculation. « Je suis des cours en groupe à mon gym, je ne suis pas Iron Man, on s’entend, mais ça me fait du bien. Au fil des ans, il y a une communauté qui s’est créée au sein des cours, il y a des liens d’amitié, on va prendre un café, on va au théâtre. En ville, on dit souvent que les liens se perdent, que les gens sont individualistes, mais il y a moyen de créer des liens avec ses voisins ou les commerçants. J’ai besoin de ce contact humain, car je trouve que ça rend la vie tellement plus agréable. Ça embellit ta journée ! »

Des petites douceurs

La comédienne apprécie particulièrement le Café chez Téta. « On peut prendre un excellent café et manger des manouchés zaatar [pizzas libanaises], cuites sur place dans un four traditionnel qui vient du Liban. » Et si elle a un gâteau à apporter chez des amis, c’est chez Cocoa Locale, au 4807, avenue du Parc, qu’elle ira. « Un petit commerce tenu par une femme, Reema Singh, qui fait de délicieux gâteaux maison, seule dans sa magnifique boutique. »

Les bienfaits de la marche

« Je me suis mise à marcher pendant la pandémie, alors depuis, je continue à le faire. Je peux aller sur le mont Royal avec ma sœur ou alors j’explore les parcs, le Jardin botanique, le parc de l’Île-de-la-Visitation, j’aime aussi les ruelles, et les différents quartiers de Montréal, alors évidemment, je fais des découvertes ! Il y le Sain Bol, qui est une adresse sympathique de la rue Fabre. C’est tout petit. Il y a quelques tables, le propriétaire fait tout lui-même, c’est comme si tu allais manger chez un ami, c’est réconfortant. C’est un vrai coup de cœur. »

Un peu de culture

Anne-Marie Cadieux fréquente les musées et galeries d’art. Elle aime bien aller au théâtre le dimanche après-midi, car elle est plus détendue. « J’aime bien emmener mon filleul de 3 ans au Musée des beaux-arts, ou encore je vais à la librairie La maison des feuilles, rue Bélanger. Il y a des contes pour enfants [de 3 à 9 ans] en général le samedi à 10 h 30, mais parfois aussi le dimanche. »